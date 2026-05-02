Juve-Verona, Spalletti: Arbitri? Un po' di disordine c'era. Yildiz ok, Vlahovic ghigno. E il Bodo...

Come stanno Yildiz e Vlahovic e l'inchiesta arbitri

Su Yildiz e la sua condizione fisica: "La valutazione è a 360 gradi per la salute del ragazzo. Lui sa quanto è importante per noi e ci vuole essere e noi vogliamo che ci sia, però poi ha avuto questa piccola infiammazione che può peggiorare o migliorare. Va gestito, anche se oggi e ieri è andato bene e non ha avvertito dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro la partita". Sull'inchiesta sugli arbitri: "Non sono un profondo conoscitore di queste dinamiche per cui con tutto quello che viene detto se si ha un po' di buon senso si lascia scorrere le cose prima di avventarsi. Io essendo uno abbastanza anziano ne ho conosciuti diversi di direttori di gara molto bravi e molto capaci. Non so quello che sia successo. Ho visto che siamo in un momento dove bisogna ricreare un po' di ordine perché un po' di disordine c'era e mi sembra che tutti stiano lavorando in quella direzione. Ad esempio quello che è stato designato domani è uno degli arbitri più talentuosi, mi aspetto che faccia perfettamente il suo dovere con il massimo della professionalità punto e basta".