Pagnucco tra sogni e playoff: "Il bello deve ancora venire". E poi spiega il dna Juve

Protagonista di un ottimo periodo di forma, coronato dal suo primo gol tra i professionisti che ha aperto le marcature nel match d’andata dei playoff contro la Vis Pesaro , l’esterno della Next Gen Filippo Pagnucco si prepara alla sfida successiva della fase a eliminazione diretta contro la Pianese . Alla vigilia dell’incontro, il giovane bianconero ripercorre il proprio percorso di crescita e quello della seconda squadra bianconera. Un momento significativo per lui, che sta trovando continuità e fiducia in una fase cruciale della stagione. Tra ambizioni personali e obiettivi di gruppo, Pagnucco racconta un’esperienza in costante evoluzione.

Pagnucco: "Non possiamo limitarci a gestire"

L'esterno della Juve Next Gen parla così del prossimo turno dei playoff contro la Pianese: "Dall’ultima gara contro la Vis Pesaro abbiamo imparato che non bisogna mai abbassare la guardia: sul 2-0 abbiamo calato l’attenzione e ci hanno ripresi. Ci servirà da lezione per la sfida contro la Pianese. Non siamo una squadra che può limitarsi a gestire il vantaggio del doppio risultato a favore: dobbiamo scendere in campo per vincere. Loro si difendono bene, servirà qualcosa in più da parte di tutti per portare la partita a casa".

Brambilla e il gruppo Next Gen

Pagnucco poi sottolinea l'importanza del gruppo e di Brambilla come allenatore: "Siamo un gruppo speciale, composto da ragazzi umili che amano stare insieme anche fuori dal campo. Con alcuni di loro, come Savio, Anghelè, Fuscaldo o Turco, siamo cresciuti insieme - anche in convitto - ed è bellissimo trovarsi ora in Next Gen. Mister Brambilla è fondamentale: è un maestro con i giovani e conosce la categoria come pochi. Il rapporto con lui e lo staff è basato sul confronto quotidiano; i risultati che stiamo ottenendo sono il frutto della qualità del lavoro svolto in settimana".