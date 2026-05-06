L'arbitro "gradito" all'Inter e il Var degli orrori: tutti i precedenti della designazione di Lecce-Juve

Mariani al Var e il disastro di Bologna

Al monitor ci sarà Mariani, che da Lissone ha diretto quindici volte la Juventus con uno score non proprio molto piacevole: otto vittorie bianconere, tre pareggi e quattro sconfitte. L'ultima volta con lui al Var, la Vecchia Signora ha vinto 1-0 a Bologna, ma due episodi hanno scatenato la rabbia dei tifosi. L'arbitro in campo, Massa, non ha fischiato un calcio di rigore perché la spinta di Lucumì su David è stata giudicata "a una mano" e quindi non punibile. Una giustificazione un po' controversa. E dal Var non hanno richiamato il direttore di gara per visionare l'intervento. Stessa cosa successa quando sempre Lucumì ha preso di peso Conceicao in area di rigore per poi scagliarlo a terra: nessun rosso e nessun penalty concesso.