L'arbitro "gradito" all'Inter e il Var degli orrori: tutti i precedenti della designazione di Lecce-Juve

La Juventus di Spalletti affronterà il Lecce al Via del Mare, in una gara fondamentale per la corsa Champions League. I bianconeri devono rialzarsi e non sono ammessi più passi falsi dopo il dopo il pareggio contro il Verona in casa. La Roma e il Como sono alle calcagna della Vecchia Signora e la prossima sfida contro i salentini potrà essere un crocevia fondamentale, visto che la squadra di Giampaolo è in lotta anche per la retrocessione e in casa sicuramente darà l'anima per conquistare qualche punto. Il momento della stagione è decisivo, tutto può fare la differenza e la designazione tra arbitro e Var può far storcere il naso ai tifosi della Juve.
L'arbitro di Lecce-Juve è quello "gradito all'Inter"
Sarà Andrea Colombo, della sezione di Como, a dirigere la gara tra Lecce e Juventus. Il match si giocherà sabato 9 maggio con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Imperiale e Cecconi nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Tremolada. In sala VAR opererà Mariani, con Mazzoleni nel ruolo di AVAR.
Sono ben undici i precedenti con l'arbitro Colombo per i bianconeri: 4 le sconfitte, l'ultima contro la Lazio (1-0), due pareggi (entrambi con la Roma e finiti per 1-1), e cinque le vittorie, tra cui quella per 4-3 con l'Inter di questa stagione e la vittoria dell'ultima giornata della passata stagione a Venezia valsa la qualificazione alla Champions per i bianconeri. Un bilancio in sostanziale equilibrio, ma a far storcere il naso sono le ultime vicende che vedono Colombo al centro dell'inchiesta arbitri. Il suo nome, infatti, è uscito tra quelli 'graditi' all'Inter.
Gli insulti shock di Colombo ai giocatori della Primavera del Milan
L’arbitro Andrea Colombo è finito al centro delle polemiche per l’inchiesta sugli arbitri emersa negli ultimi giorni. Il suo nome compare tra quelli attenzionati dagli inquirenti per presunti legami con il cosiddetto “sistema Rocchi”. In particolare, Colombo sarebbe stato indicato come profilo “gradito” ai vertici dell’Inter. La sua designazione per la gara tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025 è oggetto di verifiche. Sentito dagli investigatori, avrebbe dichiarato di essere a conoscenza di dinamiche interne al sistema. L’inchiesta ha spinto a riesaminare anche episodi del suo passato arbitrale. Tra questi, emerge una direzione discussa nel campionato Primavera nel novembre 2018. In occasione di Milan-Chievo Under 20, alcuni comportamenti sarebbero stati ritenuti poco consoni al ruolo, soprattutto con insulti shock rivolti ad alcuni giocatori rossoneri tra cui a Daniel Maldini.
Il mancato rigore in Lazio-Juve e quel rosso non dato a Berardi
Una designazione, quella di Colombo per Lecce-Juve, non proprio positiva per i bianconeri, anche alla luce di alcuni precedenti poco favorevoli. Nel corso della stagione 2023-2024, il direttore di gara di Como ha incrociato più volte la Juventus, lasciando spesso dietro di sé strascichi polemici. Tra gli episodi più discussi spicca la sfida del 23 settembre contro il Sassuolo, conclusa con un inatteso 4-2 per i neroverdi. In quell’occasione ha fatto molto discutere il mancato cartellino rosso a Berardi per un intervento duro ai danni di Bremer, decisione che ha alimentato forti proteste. Non meno complicata è stata la direzione all’Olimpico nella gara tra Lazio e Juventus disputata a ottobre, probabilmente una delle prove più criticate della sua carriera. In quella partita, i bianconeri hanno recriminato soprattutto per un rigore non concesso dopo un evidente pestone di Gila su Conceicao. Un episodio che ha chiamato in causa anche il VAR, con Meraviglia che non è intervenuto per richiamare Colombo alla revisione. Il contatto, basso e piuttosto chiaro, avrebbe meritato un’attenzione diversa. Emblematica, in tal senso, la reazione dello stesso Gila, apparso subito consapevole della propria ingenuità.
Mariani al Var e il disastro di Bologna
Al monitor ci sarà Mariani, che da Lissone ha diretto quindici volte la Juventus con uno score non proprio molto piacevole: otto vittorie bianconere, tre pareggi e quattro sconfitte. L'ultima volta con lui al Var, la Vecchia Signora ha vinto 1-0 a Bologna, ma due episodi hanno scatenato la rabbia dei tifosi. L'arbitro in campo, Massa, non ha fischiato un calcio di rigore perché la spinta di Lucumì su David è stata giudicata "a una mano" e quindi non punibile. Una giustificazione un po' controversa. E dal Var non hanno richiamato il direttore di gara per visionare l'intervento. Stessa cosa successa quando sempre Lucumì ha preso di peso Conceicao in area di rigore per poi scagliarlo a terra: nessun rosso e nessun penalty concesso.
Mazzoleni e la notte horror in Coppa Italia
A fargli compagnia al monitor ci sarà Mazzoleni nel ruolo di Avara: La Juve ha incontrato 46 volte l'arbitro della sezione di Bergamo al monitore: 27 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Mazzoleni è stato al VAR nella sconfitta per 1-0 contro la Lazio del 30 marzo 2024 e anche nei quarti di finale di Coppa Italia dello scorso anno (come AVAR) persi dalla Juventus ai rigori contro l’Empoli. La sua presenza, però, è coincisa anche con esiti positivi nelle due gare più recenti contro Roma e Inter, entrambe concluse favorevolmente per i bianconeri. Inoltre, è stato al VAR anche nella prima partita ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.
Trentacinquesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 35° turno di campionato:
TORINO-SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45
GALIPO’
BINDONI-TEGONI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI-UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00
DIONISI
SCATRAGLI-TRINCHIERI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
LAZIO-INTER Sabato 9/05 h. 18.00
ABISSO
FONTANI-BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
LECCE-JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45
COLOMBO
IMPERIALE-CECCONI
IV: TREMOLADA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENI
H. VERONA-COMO h. 12.30
DI BELLO
LO CICERO-BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: LA PENNA
CREMONESE-PISA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L.-ROSSI M.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA-GENOA h. 15.00
MASSIMI
MOKHTAR-CAVALLINA
IV: CALZAVARA
VAR: MASSA
AVAR: PAIRETTO
PARMA-ROMA h. 18.00
CHIFFI
BAHRI-VECCHI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN-ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI-ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
NAPOLI-BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45
PICCININI
COLAROSSI-YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
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La Juventus di Spalletti affronterà il Lecce al Via del Mare, in una gara fondamentale per la corsa Champions League. I bianconeri devono rialzarsi e non sono ammessi più passi falsi dopo il dopo il pareggio contro il Verona in casa. La Roma e il Como sono alle calcagna della Vecchia Signora e la prossima sfida contro i salentini potrà essere un crocevia fondamentale, visto che la squadra di Giampaolo è in lotta anche per la retrocessione e in casa sicuramente darà l'anima per conquistare qualche punto. Il momento della stagione è decisivo, tutto può fare la differenza e la designazione tra arbitro e Var può far storcere il naso ai tifosi della Juve.
L'arbitro di Lecce-Juve è quello "gradito all'Inter"
Sarà Andrea Colombo, della sezione di Como, a dirigere la gara tra Lecce e Juventus. Il match si giocherà sabato 9 maggio con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Imperiale e Cecconi nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Tremolada. In sala VAR opererà Mariani, con Mazzoleni nel ruolo di AVAR.
Sono ben undici i precedenti con l'arbitro Colombo per i bianconeri: 4 le sconfitte, l'ultima contro la Lazio (1-0), due pareggi (entrambi con la Roma e finiti per 1-1), e cinque le vittorie, tra cui quella per 4-3 con l'Inter di questa stagione e la vittoria dell'ultima giornata della passata stagione a Venezia valsa la qualificazione alla Champions per i bianconeri. Un bilancio in sostanziale equilibrio, ma a far storcere il naso sono le ultime vicende che vedono Colombo al centro dell'inchiesta arbitri. Il suo nome, infatti, è uscito tra quelli 'graditi' all'Inter.