La gomitata e il rigore inventato contro la Juve: Rapuano dalla Serie B alla dismissione scampata

La bufera arbitrale che aveva travolto Antonio Rapuano dopo Verona-Juventus si è intrecciata con il nuovo caso esploso all’interno dell’AIA . L’arbitro finito nel mirino per la direzione della sfida del Bentegodi - segnata dalla mancata espulsione di Orban per la gomitata a Gatti e da polemiche feroci per un rigore assegnato contro i bianconeri per fallo di mano di Joao Mario - si sarebbe infatti salvato dalla dismissione grazie agli ultimi incastri della graduatoria arbitrale .

Un epilogo che ha alimentato ulteriori sospetti dopo l’esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell’Aquila, Guido Alfonsi, alla Procura federale FIGC e alla Procura di Milano. Secondo quanto denunciato nel documento, il voto assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi nell’ultima giornata sarebbe stato decisivo per evitare l’uscita dai ruoli CAN proprio di Rapuano. Una valutazione giudicata inspiegabilmente bassa e arrivata dopo un cambio di osservatore arbitrale ritenuto sospetto. La Procura federale ha quindi aperto un fascicolo per fare chiarezza.

Il caso Verona-Juve: i gravi errori di Rapuano

Le polemiche attorno a Rapuano erano già esplose violentemente dopo Verona-Juventus. In quella partita il direttore di gara ha commesso errori considerati gravissimi dall’AIA stessa. L’episodio più discusso è stato il contatto tra Orban e Gatti: una gomitata evidente, vista chiaramente anche in campo, che Rapuano ha punito soltanto con un cartellino giallo. A peggiorare il quadro è stata poi la gestione VAR di Aureliano (insieme a Massa, AVAR della partita) che ha mandato l'arbitro al monitor per giudicare un fallo di mano di Joao Mario assolutamente non punibile. L’AIA ha reagito duramente: Rapuano è stato retrocesso in Serie B, mentre la posizione di Aureliano è rimasta congelata in attesa di ulteriori valutazioni. Una decisione che ha rappresentato una vera ammissione di responsabilità da parte del mondo arbitrale.