"Cederne uno in più", a chi può riferirsi Comolli: la Juve a caccia di 70 milioni

Di Gregorio, Openda, Kelly... tutti i prezzi

Ma Chico è giovane e ha tanti club che ne apprezzano le doti, specialmente in Premier: non esiste un prezzo di cartellino, ma è difficile che possa essere sotto i 60 milioni per una Juve che aveva pagato Conceiçao oltre 40 milioni prelevandolo dal Porto. Ci sono inoltre i calciatori già con la valigia in mano: uno è Koopmeiners, che ha il passaporto pronto per Stati Uniti, Canada e Messico dato che è stato convocato dall’Olanda per il Mondiale, un altro è Di Gregorio, che piace a qualche club di Serie A e che non resterebbe a Torino qualora dovesse arrivare in bianconero un big per la porta. Kelly è un difensore mancino che con Spalletti è migliorato, però in caso di buona offerta - almeno 35 milioni - la dirigenza juventina lo lascerebbe partire senza troppi rimpianti, un po’ come l’azzurro Gatti.