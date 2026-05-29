Sfuma Bernardo Silva, ma il trequartista resta la priorità: il nome che mette d’accordo tutta la Juve

Terzino di spinta: i candidati

Le posizioni, chiarite: dal punto di vista squisitamente tecnico, un terzino di spinta non dispiacerebbe affatto a Spalletti, che ha provato a sfruttare Cambiaso per le caratteristiche che si ritrova facendolo girare per il campo e mai a vuoto. Ma che uno “alla Dumfries”, cioè uno fisso sul fondo, uno con la cilindrata da Ferrari, uno che ha nel motore assist, situazioni, spazi aperti, se lo farebbe andare bene. Eccome. Si parlava dei nomi che mettono d’accordo tutti: Grimaldo, oggi al Bayer Leverkusen, è uno di quelli. Ha 30 anni e ha dimostrato di poter fare la differenza in più contesti. Poi ci sarebbe Mingueza, con il quale Ottolini ha flirtato a lungo nell’ultimo mercato invernale, a tal punto da strappare un “riparliamone” con vista sull’estate. Eh, l’estate è dietro l’angolo, sebbene per scavalcarlo ci sia bisogno ancora di parlare, e poi di aspettare. Sì, aspettare. Ecco che ritorna, quel verbo. Ed eccolo a scandire giorni e notti in una Continassa svuotata dai giocatori ma non dalle idee. No, quelle resistono, e si parlano, s’intrecciano, cambiano volti ed espressioni, ma mai aspettativa. Rigorosamente al singolare, perché ce n’è giusto una a racchiudere ruoli, ambizioni, necessità. È questa: a prescindere da chi o cosa arriverà a Torino, il punto è che dovrà alzare il livello medio della squadra. Altrimenti è un cane che si morde la coda, un criceto in una ruota, un boomerang che ti piove addosso. La sensazione è di movimento, la realtà è ben diversa.