Alaba-Juve, scatta il piano: fisicamente è integro, Ottolini al lavoro. In caldo anche Stones, sogno Kim

TORINO - I Mondiali serviranno per eliminare gli ultimi residui di (comprensibile) scetticismo. Non sul giocatore e sul suo valore, per carità: anche a quasi 34 anni, che li festeggerà il 24 giugno, David Alaba ha più trofei di tutta l’attuale rosa della Juve messa insieme. È un dato di fatto. Il pedigree internazionale fa impressione, considerando la ricchezza della bacheca del faro della Nazionale austriaca che debutterà ai Mondiali il 17 giugno contro la Giordania: dieci Bundesliga vinte, oltre a sei coppe e sei Supercoppe di Germania; in Spagna, invece, due titoli nazionali, due Coppe del Re e due Supercoppe. In Europa ha fatto, se possibile, persino di più: quattro Champions League, quattro Supercoppe Europee e quattro volte campione del mondo per club. Un campione di statura mondiale, purtroppo frenato da molti infortuni soprattutto a Madrid. I numeri di Alaba dell’ultimo anno sono eloquenti: appena 16 presenze per l’austriaco in tutte le competizioni, con soli 575 minuti disputati. Pochi, sebbene due gettoni da titolare li abbia raccolti a maggio per dare risposte al suo ct Ralf Rangnick. Non è andata meglio neppure nelle precedenti due annate: 14 presenze nel 2024-2025, 17 l’anno prima. Colpa di un ginocchio che ha condizionato non poco la continuità di Alaba a Madrid.