Kalulu, snobbato da Deschamps ma corteggiato dalle big: Spalletti e la Juve rispondono così

Kalulu piace alle big

I numeri citati dal club sostanziano, dunque, la delusione per il mancato approdo in Nazionale, una delusione che inevitabilmente si somma a quella per la mancata qualificazione della Juve alla prossima Champions League. Se il rendimento di Kalulu non ha convinto Deschamps, ha comunque attirato l’attenzione in giro per l’Europa da parte di club non banali come Manchester United e Tottenham che hanno raccolto informazioni presso l’entourage del francese. Sono piaciute la duttilità e la continuità, ma molto prosaicamente intriga anche la situazione contrattuale, visto che Pierre ha un ingaggio molto più che abbordabile per club che dispongono di quella potenza di fuoco economica: 2,5 milioni di euro per un accordo fino al 2029. Alla Continassa sono ben consapevoli di questa anomalia e hanno tutte le intenzioni di porvi rimedio, anche perché Luciano Spalletti considera incedibile il difensore e una sua venutale partenza rischierebbe davvero di incrinare ulteriormente i rapporti interni al club. L’intenzione, dunque, è quella di rinnovargli il contratto, tanto è vero che nei mesi scorsi si è già cominciato a discutere di cifre. Con qualche distanza ancora da limare tra le parti, visto che l’entourage del francese non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni, mentre il club non vorrebbe superare i 3,5 milioni l’anno.