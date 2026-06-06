Kalulu, snobbato da Deschamps ma corteggiato dalle big: Spalletti e la Juve rispondono così

Un compleanno dal gusto amaro, quello di Pierre Kalulu che giusto ieri ha scavallato i 26 anni. Eh sì, perché ‘sta cosa che Didier Deschamps non lo ha incluso nella rosa dei Bleus ai Mondiali l’ha proprio, e giustamente, patita. Certo: il ct della Francia ha, beato lui, problemi di abbondanza nelle scelte ma è altrettanto innegabile che se non riesci a entrare nel giro dopo una stagione di straordinaria continuità e con prestazioni a livelli più che buoni beh, allora diventa davvero dura immaginarsi di riuscirci in futuro. E allora, inevitabilmente, un poco di delusione te la porti dietro, anche perché Pierre è uno che ci tiene.
Il comunicato Juve per Kalulu
Alla Juventus lo sanno bene e così ne hanno celebrato il compleanno con un comunicato non banale sul sito ufficiale del club: ”Il difensore francese è riuscito in queste stagioni a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno della rosa della Juventus, mostrando duttilità ed efficacia nei vari compiti che gli è stato richiesto di svolgere. Non solo difesa, ma anche tanta corsa, atletismo e opzioni offensive per garantire un impatto di primissimo livello: Kalulu è il calciatore bianconero ad aver giocato più partite in questa stagione - 49 gare - restando in campo per ben 4.381 minuti. Una presenza costante e fondamentale, a cui Pierre ha saputo aggiungere anche due gol - contro Pisa e Lazio - e ben sette assist tra Serie A e Champions League. Un giocatore prezioso sia dentro che fuori dal campo, a cui tutta la famiglia bianconera rinnova oggi auguri affettuosi di buon compleanno!”.
Kalulu piace alle big
I numeri citati dal club sostanziano, dunque, la delusione per il mancato approdo in Nazionale, una delusione che inevitabilmente si somma a quella per la mancata qualificazione della Juve alla prossima Champions League. Se il rendimento di Kalulu non ha convinto Deschamps, ha comunque attirato l’attenzione in giro per l’Europa da parte di club non banali come Manchester United e Tottenham che hanno raccolto informazioni presso l’entourage del francese. Sono piaciute la duttilità e la continuità, ma molto prosaicamente intriga anche la situazione contrattuale, visto che Pierre ha un ingaggio molto più che abbordabile per club che dispongono di quella potenza di fuoco economica: 2,5 milioni di euro per un accordo fino al 2029. Alla Continassa sono ben consapevoli di questa anomalia e hanno tutte le intenzioni di porvi rimedio, anche perché Luciano Spalletti considera incedibile il difensore e una sua venutale partenza rischierebbe davvero di incrinare ulteriormente i rapporti interni al club. L’intenzione, dunque, è quella di rinnovargli il contratto, tanto è vero che nei mesi scorsi si è già cominciato a discutere di cifre. Con qualche distanza ancora da limare tra le parti, visto che l’entourage del francese non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni, mentre il club non vorrebbe superare i 3,5 milioni l’anno.
"Abbiamo un’idea comune e chiara"
Ma la sensazione è che un accordo si possa trovare perché davvero la Juve non vuole perdere in alcun modo colui che rappresenta il migliore acquisto di questi ultimi due anni. Sia in termini assoluti di rendimento, sia in termini relativi in rapporto alla cifra spesa per il prestito dal Milan (3 milioni) e poi per il definivo riscatto a 14 milioni. Una stima, quella del tecnico, ricambiata dallo stesso difensore che quest’inverno si spese a favore del rinnovo di Luciano: “So che è un tema centrale del club - disse - Io posso parlare a nome di tutti per dire che con lui ci sentiamo bene, abbiamo un’idea comune e chiara, giochiamo come piace a noi”.
Al di là delle questioni tecniche, Kalulu è diventato suo malgrado uno dei simboli di questa travagliata stagione bianconera. Anzi, forse il simbolo più fragoroso perché è stato protagonista dell’errore arbitrale che ne portò all’espulsione dopo la simulazione di Bastoni nella sfida contro l’Inter a San Siro: l’evento topico tra tutti i veleni sparsi sull’operato degli arbitri in campionato. Un simbolo (suo malgrado), ma soprattutto un giocatore di rendimento che la Juventus non vuole perdere.
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Un compleanno dal gusto amaro, quello di Pierre Kalulu che giusto ieri ha scavallato i 26 anni. Eh sì, perché ‘sta cosa che Didier Deschamps non lo ha incluso nella rosa dei Bleus ai Mondiali l’ha proprio, e giustamente, patita. Certo: il ct della Francia ha, beato lui, problemi di abbondanza nelle scelte ma è altrettanto innegabile che se non riesci a entrare nel giro dopo una stagione di straordinaria continuità e con prestazioni a livelli più che buoni beh, allora diventa davvero dura immaginarsi di riuscirci in futuro. E allora, inevitabilmente, un poco di delusione te la porti dietro, anche perché Pierre è uno che ci tiene.
Il comunicato Juve per Kalulu
Alla Juventus lo sanno bene e così ne hanno celebrato il compleanno con un comunicato non banale sul sito ufficiale del club: ”Il difensore francese è riuscito in queste stagioni a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno della rosa della Juventus, mostrando duttilità ed efficacia nei vari compiti che gli è stato richiesto di svolgere. Non solo difesa, ma anche tanta corsa, atletismo e opzioni offensive per garantire un impatto di primissimo livello: Kalulu è il calciatore bianconero ad aver giocato più partite in questa stagione - 49 gare - restando in campo per ben 4.381 minuti. Una presenza costante e fondamentale, a cui Pierre ha saputo aggiungere anche due gol - contro Pisa e Lazio - e ben sette assist tra Serie A e Champions League. Un giocatore prezioso sia dentro che fuori dal campo, a cui tutta la famiglia bianconera rinnova oggi auguri affettuosi di buon compleanno!”.