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Terza maglia Juve 2026/27, ecco la nuova immagine! Tifosi ancora divisi: "Peccato per le fiamme"

Arrivano conferme su quella che sarà la nuova maglia della squadra bianconera. Un dettaglio sotto la lente di ingrandimento
92 min
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Chiusa la stagione nel peggiore dei modi, la Juventus guarda avanti. Prima la conferma di Luciano Spalletti in panchina, poi il passaggio da Damien Comolli al nuovo amministratore delegato e direttore tecnico Giovanni Carnevali: i bianconeri sono chiamati a riscattarsi dopo stagioni e campionati difficili. Intanto, arrivano conferme sul modello della terza maglia per l'annata 2026/27. Tanto spazio al nero con loghi e stemmi degli sponsor tutti in oro. Confermate anche le tanto discusse "fiamme", che generano opinioni contrastanti tra i tifosi bianconeri.


Juve, la terza maglia del prossimo anno

La curiosità per le maglie della Juventus della prossima stagione è sempre tanta. La Home ha già esordito nel finale di stagione, nella sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina. La divisa Away, che richiama ai colori storici del club, è stata già svelata. Adesso, arrivano importanti conferme anche per la terza maglia.

Come mostra la nuova immagine pubblicata dalla pagina social La Maglia Bianconera, la divisa sarà semplice, nera con loghi e stemmi degli sponsor tutti in oro, così come dorate saranno le tre bande laterali sulla parte esterna delle maniche che da sempre caratterizzano le maglie prodotte da Adidas. Confermate anche le fiamme bianche nella parte inferiore della maglia. Sulla versione replica, saranno ben visibili. Saranno più attenuate, invece, nella versione gara.

L'opinione dei tifosi

I tifosi continuano a essere divisi, soprattutto per il dettaglio delle fiamme bianche che si trova nella parte interiore della maglia. "Peccato per le fiamme, fosse stata solo nera con dettagli oro, sarebbe stata veramente figa", si legge. Si passa da "Avrei evitato quelle fiamme tamarre" a "Dalle proiezioni sembrava più bella". C'è anche chi ci va giù in maniera più pesante, definendo la terza maglia della Juventus una "Cafonata" o "Veramente trash". Insomma, questo nuovo dettaglio è molto divisivo. E c'è chi si chiede: "Che cosa ci azzeccano?".

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