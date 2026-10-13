Juve, pessimismo tossico e problemi autentici

C’è una negatività tossica intorno alla Juve. La stessa che da cinque anni a questa parte finisce per contribuire al fallimento sportivo ed economico di ogni progetto varato per il rilancio. Contribuisce, non ne è la ragione, naturalmente. Quella va cercata nelle ripetute scelte sbagliate (dirigenti, allenatori, giocatori) che hanno stratificato gli errori e reso molto difficile al risalita. Ma il clima distruttivo che circonda il club e la squadra non è esattamente d’aiuto, soprattutto quando istiga o cerca di istigare azzeramenti di società, panchina o giocatori.

Discontinuità Juve La Juve ha cambiato tanto, anzi troppo negli ultimi cinque anni, centrifugano qualsiasi progetto di rinascita e lasciando pochissimo tempo per superare problemi e ostacoli. Proprio la discontinuità di dirigenti e allenatori, ha interrotto precocemente ogni tentativo in nome di un salvifico ribaltone che, dopo un anno, ma a volte meno, faceva rimpiangere quelli di prima, chiunque essi fossero. Il punto di vista del tifoso è comprensibile. La Juve, come ha detto Spalletti, comporta l’enorme responsabilità di dover vincere e, possibilmente, di farlo subito: la dolce condanna ad alzare un trofeo in ogni stagione ha piazzato sempre molto alta l’asticella. Inoltre, gli anni bui si accavallano nella coscienza del tifoso, rendendolo sempre più insofferente, sempre più inferocito, sempre più negativo, appunto.