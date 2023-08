Consiglio di Stato: "Non decidiamo noi". E lo scudetto 2006 rimane all'Inter

TORINO - Lo scudetto del 2006 rimarrà per sempre all' Inter ? Quasi certamente sì . L'odissea del ricorso juventino, passato di tribunale in tribunale, rimbalzando dalla giustizia sportiva a quella amministrativa, oggi ha visto il Consiglio di Stato chiudere l'ultima porta all'ipotesi di revoca del titolo.

Motivo? La non competenza del Tribunale e quindi l'irricevibilità del ricorso che continua a vivere l'identico destino. Dal 2011 a oggi, la Juventus si è sempre sentita rispondere: «Non siamo noi che dobbiamo decidere». Lo ha scritto anche il Consiglio di Stato in sette pagine di pronuncia: «La controversia, infatti, posto che la rimozione dell'atto illegittimo ha come fondamento la valutazione di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare sportivo e l'applicazione, quale conseguente sanzione, della revoca del titolo, è chiaramente incentrata su questioni sottratte alla giurisdizione statale e riservate (quantomeno per la tutela di annullamenti) agli organi di giustizia sportiva». Quella stessa giustizia sportiva che, a partire da un leggendario Consiglio Federale presieduto da Giancarlo Abete il 18 luglio 2011, si dichiarò «incompetente» a decidere sulla questione scudetto 2006. Insomma, da 12 anni (do-di-ci an-ni!) nessuno (nes-su-no!), si è preso la briga di spiegare se, come sostiene la Juventus, le condotte dell'Inter emerse dall'inchiesta di Calciopoli siano sufficientemente gravi da revocare lo scudetto o se, come sostiene l'Inter, quello scudetto è intoccabile, anzi quello degli «onesti».