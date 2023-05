Plusvalenze Juventus, quando arriverà la nuova penalizzazione? I dettagli

Le motivazioni del Collegio di Garanzia

Ieri sono uscite le motivazioni correlate al dispositivo di cui sopra (75 pagine, rispetto alle tre del dispositivo) in cui per filo e per segno si spiega innanzitutto perché siano stati ritenuti inammissibili i motivi di ricorso di Agnelli, di Arrivabene, di Paratici e di Cherubini. Idem quelli della Juventus (ad eccezione di una postilla al punto 7). In sostanza il Collegio ribadisce che l’impianto accusatorio della Procura in merito alla condotta illecita degli apicali bianconeri è solido e che dunque la responsabilità oggettiva del club è tale da meritare una penalizzazione. Tuttavia quanto a Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio, il Collegio rimarca: “La Corte Federale aveva ricostruito la responsabilità degli amministratori sulla base di una mera elencazione di elementi di fatto, senza indicare specificamente i criteri in base ai quali tali elementi di fatto sono collegati in modo specifico ai profili della riscontrata responsabilità”. E ancora: “Non risulta, infatti, in alcun modo provato che vi siano state, in concreto, una o plurime oggettive violazioni da parte degli amministratori privi di deleghe della Juventus”. Conseguentemente, si arriva a un punto nodale: “I motivi di accoglimento sui ricorsi [...] si estendono, per trascinamento, alla posizione della società Juventus nei cui confronti il Giudice del rinvio dovrà compiere le sue valutazioni in ordine alla conseguente misura della irrogata sanzione”. Il collegio parla poi di “dosimetria sanzionatoria” e di “necessario rapporto di proporzione fra lo specifico comportamento tenuto e la sanzione irrogata”.