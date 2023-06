Juventus e plusvalenze: iniziano a cadere le accuse

Avevano scritto. Avevano titolato a corpo importante. Avevano messo le foto con le espressioni più truci. Avevano anche fatto gli spiritosi, sguaiati, nei pezzi e sui social. Avevano fatto tutto quello che di solito i media italiani fanno in questi casi: scambiare le accuse per condanne e allestire la gogna. Ieri la notizia che viene a cadere, per decisione del Giudice per le Indagini Preliminari, una delle accuse rivolte alla Juventus dalla Procura di Torino è stata data con toni più dimessi e ha fatto meno rumore.

Per carità, non è caduto un tronco, magari un ramo, forse giusto un paio di foglie, ma la forma è sostanza quando si calpesta la presunzione di innocenza per sbattere il mostro in prima pagina. Non cambia la storia del processo il fatto che la Juventus non sia più accusata di «false fatturazioni», perché non era la più grave delle accuse, semmai era concettualmente una delle più ridicole, ma fa riflettere amaramente sulla narrazione della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il club bianconero.