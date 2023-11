Pioli, record negativo al Milan: l’ultima volta con… Allegri

"Merito i fischi dei tifosi". Stefano Pioli ha commentato così il momento negativo del suo Milan. La squadra rossonera ha perso in casa contro l'Udinese per un rigore assegnato ai friulani per un contatto tra Adli ed Ebosele in area. Al triplice fischio di Sacchi poi si è scatenata la contestazione dei supporters di casa. Nelle ultime giornate il Diavolo ha faticato anche a trovare la via del gol, soprattutto in casa, come successo anche contro la Juve. Un doppio ko consecutivo casalingo che non si vedeva dal 2012 e in panchina c'era Allegri.