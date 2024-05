Pioli, rivincita in conferenza: “Pensate che qualcuno mi aveva preso in giro”

La sfida al Cagliari , ma anche il percorso in Europa , il riscatto di De Ketelaere da parte dell' Atalanta e non solo. Sono tanti i tempi toccati da Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia del match tra il suo Milan e i rossoblù. A partire, ovviamente, dalla sfida con la squadra di Ranieri : "Ho avuto tre grandi maestri in carriera: Trapattoni, Bagnoli e lui: Claudio è un top in tutto, ha ottenuto risultati straordinari ovunque è andato". Ma dalla gara di domani si passa presto ad altri argomenti...

"Futuro Milan? Club darà le risposte"

Pioli parla delle motivazioni della squadra in vista della fine del campionato. "L'unica cosa che mi darebbe fastidio è che la squadra non avesse le giuste motivazioni per chiudere bene la stagione. È l'unica cosa che mi preoccupa. Florenzi dice che sono un parafulmine? Per quanto mi riguarda, nel mio ruolo di allenatore c'è anche essere parafulmine e non è un problema per me. A inizio settimana ho detto ai giocatori di venirmi a dire se non fossero nelle condizioni di finire bene, se fossero stanchi o non fossero in condizione, o non fossero in grado di aiutare la squadra, ma nessuno ha bussato al mio ufficio".

In merito alle preoccupazione dei tifosi, che sono in protesta: "Nelle ultime stagioni la società ha dimostrato di lavorare bene, di essere ambizioso. Nel momento più opportuno darà le risposte giuste". E a proposito di club, il discorso si sposta su due figure che nel Milan non ci sono più...