Milan, Van Bommel in ascesa. Se no c'è Fonseca

Ancora 180 minuti nell’arco di una settimana ( Torino-Milan stasera, Milan-Salernitana il prossimo weekend), poi Stefano Pioli non sarà probabilmente più costretto a rispondere a decine di domande sul suo futuro. Già, perché il tecnico emiliano da un mese è costretto ad aff rontare una situazione paradossale: tutti sanno che il Milan cambierà allenatore, ma al tempo stesso nessuno lo dichiara, più o meno pubblicamente. Pioli, giustamente, continua a ripetere che il suo futuro verrà discusso a fine campionato con la dirigenza che - va detto - non gli ha ancora comunicato nulla; lo stesso club, proprio per non condizionare il finale di annata del tecnico, non commenta da settimane le voci sui vari allenatori accostati alla panchina rossonera. Come detto, però, tutti sanno che si cambierà, anche se il successore di Pioli rimane un mistero, seppur ristretto ormai a...due buste con passaporto straniero.

Anche Fonseca nel mirino

Quella “A” vede all’interno Paulo Fonseca. Il portoghese ex Roma, oggi al Lille, è il nome emerso nella lista dei tanti allenatori valutati in queste settimane (mesi?), come Sergio Conceição o lo stesso Lopetegui, sul quale era insorta la piazza. Fonseca ha sul tavolo due proposte in Francia (rinnovo con Lille e Olympique Marsiglia), un paio in Europa e poi quella del Milan. Domani Fonseca contro il Nizza si giocherà il terzo posto in Ligue1, valido per la qualifi cazione diretta in Champions, poi lunedì comunicherà la sua scelta, se rinnovare col Lille o provare una nuova esperienza.

Sale il nome di Van Bommel

Nella busta “B” c’è invece “Mister X”: si è dibattuto su quale sia il profilo individuato dal Milan. Si conoscono le caratteristiche: tendenzialmente giovane, votato al 4-3-3 o al 4-2-3-1 e a un calcio offensivo, con esperienza nel calcio italiano, già abituato al doppio impegno campionato-Champions e con un determinato stile in campo e fuori. Si è ipotizzato un profilo di un big in uscita da qualche club di Premier o Bundesliga, ma nelle ultime ore sono tornate a salire con forza le quotazioni di Mark Van Bommel, 47 anni, al termine della sua esperienza all’Anversa con cui ha vinto campionato e Coppa del Belgio nella scorsa annata. Ex rossonero e campione d’Italia nel 2010-’11, Van Bommel è legato a Ibrahimovic ed è un’opzione viva sul tavolo del Milan che “Tuttosport” aveva già anticipato il 20 aprile, all’indomani dell’eliminazione della squadra dall’Europa League.

Le parole di Pioli

In attesa, come detto, resta Pioli, che ha un contratto fi no al 30 giugno 2025 e aspetta che qualcuno della società gli comunichi la scelta di interrompere il rapporto. Finora non ci sono stati incontri e sarebbe, diciamo così, particolare, se non ci fosse un faccia a faccia la prossima settimana prima di Milan-Salernitana, affinché sia Pioli che i tifosi possano salutarsi in quell’occasione sapendo cosa succederà il giorno seguente. Per ora, però, Pioli sa...ma non sa: «Se penso che potrebbero essere i miei ultimi giorni a Milanello? No, cerco di non pensarci - ha spiegato il tecnico di Parma -. Come sempre facciamo da quando sono al Milan, ci incontreremo col club a fine stagione e si deciderà. Certe emozioni le conoscerò vivendole, posso solo dire che faccio questo lavoro per emozionarmi e qui, al di là della gloria o delle critiche, mi sono emozionato e sarò sempre grato ai giocatori che ho avuto. Se mi sono sentito protetto dai dirigenti in queste ultime settimane? Col club ho sempre avuto un grande rapporto e se sarà così fino alla fine, poi, giustamente, ognuno fa quello che deve fare».