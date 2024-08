Morata si presenta al Milan: "Juve, sarà emozionante. Allegri? Non ho dubbi"

Ibrahimovic: "Dio ha creato il mondo in sette giorni, noi siamo al quarto"

A introdurre Morata è stato, come detto, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management: "Do il benvenuto al capitano dei campioni d’Europa. Cercavamo un attaccante completo, maturo in campo e fuori dal campo in una squadra più giovane dell’anno scorso. Cercavamo un leader dopo la partenza di Giroud e Kjaer. Lo aiuteremo a prendersi questa responsabilità. Non sono preoccupato perché quello che ho visto in lui all’Europeo è che è una guida, un vincente, un campione. Ha esperienza. Ha vinto tanto. Tutti conosciamo Morata. Con Fonseca, il suo gioco più offensivo, si esalterà. Avrà giocatori al suo servizio. Deve stare solo concentrato e fare gol. Siamo molto contenti. Dio ha creato il mondo in sette giorni, questo è il giorno quattro. Siamo molto, molto carichi. Puntiamo in alto e vogliamo arrivare".

"Morata deve essere se stesso. Sono sicuro che resterà nella storia del Milan. Quando abbiamo capito che c’era la possibilità di prenderlo abbiamo attaccato subito. Gli ho detto: ti porto la felicità. Se sei felice fuori fai bene in campo. Il calcio è semplice. Tutti i giocatori in America lo aspettavano. Non vedevano l’ora di conoscerlo e allenarsi con lui. Alvaro è già al top. Siamo sicuri al 200 per cento che entrerà molto bene in squadra. Alvaro e Pavlovic sono due dettagli importanti dopo un anno di rivoluzione. Alvaro ha il DNA del Milan. È vincente e bello. I giocatori del Milan sono belli. A Pavlovic faremo crescere i capelli…"

Morata: il Milan, il ritorno in Serie A e la stoccata all'Inter

Morata ha poi aggiunto: "Voglio vincere. Voglio portare la seconda stella. Sono gli ultimi anni della mia carriera, ma voglio che siano i migliori. Non mi interessa di fare 60 gol. Non serve fare 60 gol e non vincere niente. Vedranno che sarà valsa la pena prendermi. Ritrovo un campionato che è cresciuto molto. La Serie A è ogni anno più bella da vedere. Prima il campionato italiano era più tattico, c’erano meno gol. Battere l’Inter l’anno scorso in Champions è stata una bella soddisfazione. È la verità".