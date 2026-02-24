Milan infuriato con gli arbitri, Scudetto ormai andato: Allegri costretto a cambiare ‘mestiere’

MILANO - Calma. E ancora calma. Massimiliano Allegri lo va ripetendo da tempo, da inizio stagione, quando arrivò l’inaspettata caduta interna alla prima giornata contro la Cremonese, passando per il filotto di risultati utili (24) che ha entusiasmato il popolo rossonero negli ultimi sei mesi, col Milan tornato a duellare per le prime posizioni dopo un anonimo e deludente ottavo posto con annesso ko nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Calma è quello che Allegri ripeterà ai suoi giocatori oggi quando li ritroverà a Milanello dopo la pesante sconfitta di domenica sera a San Siro contro il Parma. Pesante non tanto nel punteggio, quanto per gli effetti che potrebbe produrre nello spogliatoio e nell’ambiente rossonero. Quasi sicuramente la gara col Parma ha virtualmente chiuso il discorso scudetto: l’Inter, a più 10, dovrebbe oggettivamente “suicidarsi” nelle prossime dodici giornate e anche il derby del prossimo 7-8 marzo a questo punto potrebbe ridursi solamente a semplice valore di rivalità cittadina. Se da un lato Allegri, i dirigenti e i giocatori da agosto hanno sempre ripetuto pubblicamente come l’obiettivo fosse tornare in Champions, è evidente che la molla di poter contendere il titolo all’Inter, con la possibilità di arrivare alla seconda stella, abbia spinto la rosa rossonera, sulla carta inferiore e più corta di quella dei cugini, a over performare in molti passaggi della stagione, considerando anche le condizioni quasi mai perfette di Leao e Pulisic in contemporanea. La delusioni negli occhi dei giocatori del Diavolo domenica sera era lampante, così come il nervosismo.