Napoli, De Laurentiis: "Scontri? Sono delinquenti, serve la legge Thatcher"

Nonostante il netto ko contro il Milan (4-0), a Napoli è iniziato il conto alla rovescia per festeggiare il terzo scudetto della storia del club. Gli azzurri di Luciano Spalletti, a dieci turni dalla fine del campionato, hanno 16 punti in più della Lazio, prima inseguitrice a quota 55. Con 23 vittorie, due pareggi (Fiorentina fuori casa e Lecce al Maradona) e sole tre sconfitte (al Meazza contro l'Inter e in casa contro Lazio e Milan), Osimhen e compagni stanno facendo registrare numeri impressionanti (sfumato però il record di 102 punti della Juventus 2013-14 di Antonio Conte). Il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha affrontato diversi temi nel corso del proprio intervento al convegno "Verso lo stadio del futuro" organizzato dalla Serie A al Coni.