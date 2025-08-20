Lukaku rompe il silenzio dopo l'infortunio: il messaggio social ai tifosi Napoli

Le due vie di Lukaku

L'attaccante belga, dopo il consulto medico, di concerto con la società deciderà come procedere. Le alternative sono due: da una parte c'è la terapia conservativa e dall'altra l'operazione. Se la prima soluzione sembra quella più sbrigativa, nasconde però delle insidie: ha bisogno di tempo per fare effetto e non garantisce completamente la risoluzione del problema. In soldoni, Lukaku potrebbe comunque finire sotto i ferri e i tempi di recupero varierebbero dai 2 ai 7 mesi. Nel caso in cui, invece, si optasse direttamente per l'operazione, l'ex Inter e Roma, tra le altre, starebbe ai box circa 4-5 mesi e dunque rientrerebbe non prima di gennaio 2026.

Napoli, Manna a caccia del sostituto di Lukaku

Con la squadra impegnata su quattro fronti (Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana), gli azzurri, visto il lungo stop del belga, saranno costretti a tornare sul mercato. Con le partenze di Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) e Giovanni Simeone (Torino), l'unica vera prima punta nella rosa di Antonio Conte resta Lorenzo Lucca. Il solo classe 2000, prelevato in estate dall'Udinese, non può bastare per affrontare i tanti impegni che vedranno i campioni d'Italia fronteggiare in Italia e in Europa, motivo per cui il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà trovare una soluzione entro lunedì 1 settembre alle ore 20, quando si chiuderà il calciomercato italiano. I nomi il lizza sono diversi: da Andrea Pinamonti e Artem Dovbyk fino a Dusan Vlahovic, Zirkzee e Piccoli, tutti accomunati dal fatto che giocano o hanno giocato in Serie A, si arriva ai bomber della Premier League Embolo, Hojlund e Nicolas Jackson. In Inghilterra, invece, si parla anche dell'ipotesi Jamie Vardy, svincolatosi a giugno dopo 13 anni incredibili al Leicester. Il prossimo 11 gennaio il centravanti compirà 39 anni, ma potrebbe essere la soluzione low cost che fa al caso del Napoli di Antonio Conte.