Dybala: con Cristiano Ronaldo era una Juve incredibile, un dolore lasciare

Alla domanda se fosse stato difficile lasciare la Juventus, Dybala ha risposto così: "Non è stato facile ed è stato inaspettato. Qualche mese prima ho scoperto che non sarei stato preso in considerazione dal club, ma fino a pochi giorni prima la realtà era diversa. È stato un duro colpo, sono passati tanti anni ed era come casa mia. Conoscevo tutti, lo stadio, i tifosi, ero il secondo capitano...La mia idea era di continuare lì, ma il calcio ha queste cose, non sono stato il primo e non sarò l'ultimo. Sono e sarò grato alla società, che mi ha fatto crescere come persona e come calciatore. Sono stati sette anni molto belli".

Dybala, tra Messi e Ronaldo

Dybala ha giocato con CR7 alla Juventus e in nazionale con Messi: "Stando accanto a loro impari solo. Se sei intelligente, solo osservandoli ti rendi conto di molte cose su come funzionano, su come si prendono cura di se stessi, di ogni dettaglio. Devi cercare di assorbire, poi è difficile fare quello che fanno, perché nessuno l'ha fatto. Sono un privilegiato: ho giocato e vinto con entrambi".