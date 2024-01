Mourinho, il saluto di Dybala è quasi un appuntamento. E Di Maria commenta

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Lo Special One è stato esonerato dalla società giallorossa e al suo posto è subentrato Daniele De Rossi, che guiderà la squadra fino al termine della stagione prima di valutare un eventuale rinnovo. Chi ha voluto dedicare un post su Instagram per salutare e ringraziare il tecnico portoghese è Paulo Dybala.