Kean e Svilar saltano Como-Roma: cos'è successo

Il big match di domenica tra Como e Roma, in scena alle 12:30 al Sinigaglia, potrebbe avere due grandi assenti. L'incertezza è relativa soltanto ad uno dei due, in quanto il centravanti dei lariani Moise Kean non prenderà sicuramente parte all'incontro a causa del problema alla tibia rimediato in Nazionale, che l'ha costretto a lasciare Coverciando dando quindi forfait contro la Turchia. Per Kean l'inizio di stagione con il suo nuovo club si è rivelato tutt'altro che in discesa, con l'ex Juventus e Fiorentina che ha finora raccolto un solo gettone da titolare nella sfida vinta contro il Parma per 2-1, costantemente alla ricerca della prima rete col Como. Al suo posto ci sarà ovviamente Douvikas: l'attaccante greco è partito titolare in 5 partite su 6, timbrando il cartellino contro Udinese, Napoli e Lipsia in Champions League. Il centravanti dei lariani festeggerà la sua ennesima presenza da titiolare con il rinnovo di contratto: mancano solo i dettagli per il suo rinnovo col Como fino al 2030.