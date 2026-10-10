Kean e Svilar saltano Como-Roma: cos'è successo
Il big match di domenica tra Como e Roma, in scena alle 12:30 al Sinigaglia, potrebbe avere due grandi assenti. L'incertezza è relativa soltanto ad uno dei due, in quanto il centravanti dei lariani Moise Kean non prenderà sicuramente parte all'incontro a causa del problema alla tibia rimediato in Nazionale, che l'ha costretto a lasciare Coverciando dando quindi forfait contro la Turchia. Per Kean l'inizio di stagione con il suo nuovo club si è rivelato tutt'altro che in discesa, con l'ex Juventus e Fiorentina che ha finora raccolto un solo gettone da titolare nella sfida vinta contro il Parma per 2-1, costantemente alla ricerca della prima rete col Como. Al suo posto ci sarà ovviamente Douvikas: l'attaccante greco è partito titolare in 5 partite su 6, timbrando il cartellino contro Udinese, Napoli e Lipsia in Champions League. Il centravanti dei lariani festeggerà la sua ennesima presenza da titiolare con il rinnovo di contratto: mancano solo i dettagli per il suo rinnovo col Como fino al 2030.
Como-Roma, non solo Kean: anche Svilar salta la gara
Il grande assente di giornata non sarà soltanto Moise Kean. L'altro infortunio riguarda i giallorossi, che molto probabilmente dovranno fare a meno di Mile Svilar: il portiere giallorosso non ha smaltito il fastidio ad un dito accusato già nella gara contro l'Inter, e quello che sembrava un problema temporaneo potrebbe trasformarsi in una pessima notizia per la Roma. Svilar sembrerebbe aver riportato una frattura al dito che potrebbe tenerlo fuori addirittura un mese, obbligando i giallorossi a dover fare a meno del fuoriclasse serbo tra i pali almeno per le sfide contro Como e Real Madrid. Gasperini è costretto dunque a correre ai ripari: preallertato Gollini, che dovrà sostituire con molta probabilità Svilar nel lunch match di domenica contro i lariani.
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