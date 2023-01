Salernitana-Torino, Juric: "Europa? La vedo difficile. Per Vialli mi dispiace molto"

Dopo l'1-1 interno contro il Verona nel ritorno in campo della Serie A , il Torino fa visita alla Salernitana per la 17ª giornata . Nel lunch match di questo turno i granata sfidano i campani del grande ex Davide Nicola che, dopo un avvio molto promettente, sembrano aver tirato il freno a mano e sono reduci da tre ko consecutivi (Fiorentina, Monza e Milan). Il tecnico croato, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la gara contro Piatek e compagni.

Come presenta la partita di domani?

"Sarà una gara difficile, loro ottima squadra e allenata bene. Sarà una partita molto dura".

Come stanno gli infortunati?

"Per Aina e Pellegri ci vuole tempo, Singo sarà convocato e vedremo come introdurlo per il ritmo partita".

Calciomercato Torino, il Leeds insiste per Aina. Bayeye congelato

Come incideranno le tre partite?

"Ci devo pensare. Abbiamo giocatori che non si allenavano sempre e altri che fanno fatica un po' a recuperare. Domani va bene, non dovrei cambiare tanto, poi si valuterà se si riesce a fare qualcosa a Milano (per la sfida ai rossoneri in Coppa Italia ndr). Oggi vediamo, qualcosa cambierò e speriamo di indovinarlo".

Può giocare Linetty? Possibile che riposino Ricci o Lukic?

"Sì, può succedere, chiedere tutte le partite a soli due giocatori è troppo.Linetty sta facendo un ottimo campionato, pensavo di gestire queste partite così".

Sui due possibili innesti per completare l’organico: sente che da parte della società c’è la volontà di venire incontro alle sue riflessioni?

"Penso di sì. Poi dipende dalle possibilità economiche. Ma mi sembra che vorrebbero accontentarmi, migliorare e completare la rosa e rispettare le mie idee. È la mia sensazione, poi bisogna vedere se sono giocatori che ci possano migliorare. Noi abbiamo bisogno di qualcuno di sostanzioso".

Che traguardo si aspetta dal Torino in questa stagione? Pensare a un Torino che possa rimanere aggrappato a chi sta davanti per giocarsi il sesto-settimo posto è una suggestione?

"La vedo difficile stare attaccati lassù. Ci sono le sei grandi, noi non possiamo paragonarci a loro come organico, struttura e tutto. Non mi piace non avere un obiettivo chiaro: l'obiettivo è migliorare e fare il massimo, ma non possiamo dire noi vogliamo questo. Tutti devono avere un obiettivo chiaro, il nostro è salvarvi perché è la nostra realtà e io voglio migliorare al massimo la squadra".

Su cosa si aspetta un miglioramento?

"L'altro giorno a me la squadra è piaciuta, era una gara piena di trappole e siamo stati maturi. Giocavano palla lunga, è stato difficile. Mi sembra che mancassimo sulla chiusura delle azioni: non penso solo all'attaccante che non segna, ma anche la chiusura degli ultimi passaggi. E anche sui calci piazzati non siamo buoni, anche per via dell'altezza. C'è da lavorare. Spero che si mantenga questa struttura migliorando altri aspetti".

Attacco Toro? Si insiste su Shomurodov e Praet resta caldo