Dramma Schuurs, crociato? Attesa esami: Juric pessimista

TORINO - Il 3-0 subito per mano dell’Inter non è la notizia più brutta della serata del Torino, quella dell’infortunio di Perr Schuurs rischia di essere ben peggiore, soprattutto pensando al futuro. Al 4’ del secondo tempo, dopo un buon intervento difensivo e un elegante dribbling su Mkhitaryan, il difensore è crollato dopo una spallata ricevuta da Calhanoglu: un normale fallo di gioco, per nulla cattivo, ma il ginocchio ha avuto una torsione anomala. Immediatamente il numero 3 granata ha chiesto il cambio ed è uscito in lacrime, in barella, tra gli applausi di tutto lo stadio e anche dei suoi compagni (Sanabria ha sospeso il proprio riscaldamento e anche lui si è unito all’ovazione dei tifosi). Oggi si sottoporrà agli esami che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio ma si teme che possa arrivare l’esito peggiore: la lesione del legamento crociato, un infortunio che rischierebbe di mettere la parole fine alla sua stagione. "Speriamo in un miracolo ma le sensazioni non sono positive", ha commentato nel post partita un Ivan Juric che è apparso rassegnato a perdere il proprio pilastro difensivo per molto tempo.