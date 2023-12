Toro, Juric: "Con la Juve il Frosinone non meritava di perdere"

"È stata una settima buona, abbiamo lavorato bene e sono contento". Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia della delicata sfida con la Fiorentina di Vincenzo Italiano: "È una grande squadra con tanti giocatori di ottimo livello. Sarà difficile, è una partita dalle mille difficoltà. Sarà una sfida aggressiva, a volte è andata meglio a loro e altre a noi. Anche a gara in corso possono aggiungere qualità, speriamo di rispondere bene. Il concetto nostro è riconquistare subito palla. Sono gare diverse tra Udinese e Fiorentina o Atalanta, c'è tutta una preparazione diversa. Mi aspetto una gara intensa. Quale squadra mi ha sorpreso di più? Sul gioco direi il Frosinone, assolutamente: Di Francesco sta facendo un grande lavoro con ragazzi talentuosi. È difficile affrontarli, in casa anche contro la Juve il risultato non è giusto: è una squadra in palla. Bologna? È molto solido, stanno facendo tanti risultati e mi colpisce la solidità di chi vince: c'è una forza interna importante".