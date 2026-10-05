Mikolajewski all’esame Comuzzo: Petrachi osserva
TORINO - La sua stagione in Svizzera è partita nel migliore dei modi, con quattro gol e tre assist in sette partite. Daniel Mikolajewski, attaccante di proprietà del Parma in prestito al Lucerna (ma il suo cartellino è di proprietà del Parma), nel pomeriggio sarà tra i protagonisti della sfida al vertice tra Italia e Polonia Under 21. Della squadra di Jerzy Brzęczek è tra i più attesi, pure da chi - e in prima fila c’è anche il Torino - a Pescara potrà osservarlo più da vicino. Sicuramente chi potrebbe trovarselo di fronte, decisamente molto vicino, è Pietro Comuzzo. Il granata, che come contro l’Armenia dovrebbe essere schierato titolare nella difesa degli azzurrini, avrà così il compito da marcare da vicino il centravanti polacco, suo possibile futuro compagno di squadra.
Mikolajewski sfida Comuzzo: il duello tra Parma e Torino
Mikolajewski è il terminale offensivo della propria selezione, un giocatore che dopo l’ottimo campionato Primavera dello scorso anno con la rivelazione Parma aveva attirato l’attenzione di più società. Il club gialloblù, che lo ha fatto debuttare in A ad aprile, ha scelto di tenerlo d'occhio e di permettergli di fare esperienza con i grandi. Nelle ultime settimane l'attaccante si è così ritrovato ad essere seguito, tra le altre, anche da Toro e Bologna - nel caso delle italiane - e pure da Genk e Brugge. In campo sarà tra gli avversari da tenere più d’occhio e sarà interessante vederlo all’opera nel duello con il difensore granata, perno della retroguardia di Abate - l'ex viola ha dovuto rinunciare ad una sola partita, quella a Bologna, perché non al meglio - come pure della Nazionale di Baldini.
Mikolajewski, caratteristiche e valore: il Torino lo osserva
Mikolajewski potrà esaltare le doti da difensore vecchio stampo di Comuzzo: il polacco, che vale già 10 milioni, troverà di fronte a sé un osso duro dal punto di vista fisico e dovrà certamente fare gli straordinari per mostrare quelli che sono i suoi colpi migliori. Nel campionato Primavera ha segnato sia di destro che di sinistro, rendendosi pericoloso pure di testa, senza tuttavia rinunciare a giocare per la squadra, come sottolineano anche i tanti assist. L’ultimo lo ha sfornato proprio in nazionale, nella sfida che il 30 settembre la Polonia ha giocato e vinto contro la Svezia. Il secondo gol di Mazurek, autore di una doppietta nel successo 3-0 polacco (di Bak il tris), è stato propiziato proprio da Mikolajewski. Insomma, di elementi ce ne sono tanti e la sfida all’Under 21 italiana sarà per la dirigenza granata un modo per rivederlo all’opera in una partita di livello e in un contesto diverso rispetto al campionato svizzero.
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