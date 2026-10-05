Mikolajewski all’esame Comuzzo: Petrachi osserva  

TORINO - La sua stagione in Svizzera è partita nel migliore dei modi, con quattro gol e tre assist in sette partite. Daniel Mikolajewski, attaccante di proprietà del Parma in prestito al Lucerna (ma il suo cartellino è di proprietà del Parma), nel pomeriggio sarà tra i protagonisti della sfida al vertice tra Italia e Polonia Under 21. Della squadra di Jerzy Brzęczek è tra i più attesi, pure da chi - e in prima fila c’è anche il Torino - a Pescara potrà osservarlo più da vicino. Sicuramente chi potrebbe trovarselo di fronte, decisamente molto vicino, è Pietro Comuzzo. Il granata, che come contro l’Armenia dovrebbe essere schierato titolare nella difesa degli azzurrini, avrà così il compito da marcare da vicino il centravanti polacco, suo possibile futuro compagno di squadra.

Mikolajewski sfida Comuzzo: il duello tra Parma e Torino Mikolajewski è il terminale offensivo della propria selezione, un giocatore che dopo l’ottimo campionato Primavera dello scorso anno con la rivelazione Parma aveva attirato l’attenzione di più società. Il club gialloblù, che lo ha fatto debuttare in A ad aprile, ha scelto di tenerlo d'occhio e di permettergli di fare esperienza con i grandi. Nelle ultime settimane l'attaccante si è così ritrovato ad essere seguito, tra le altre, anche da Toro e Bologna - nel caso delle italiane - e pure da Genk e Brugge. In campo sarà tra gli avversari da tenere più d’occhio e sarà interessante vederlo all’opera nel duello con il difensore granata, perno della retroguardia di Abate - l'ex viola ha dovuto rinunciare ad una sola partita, quella a Bologna, perché non al meglio - come pure della Nazionale di Baldini.