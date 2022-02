Serie B, il Parma di Buffon batte il Pordenone in rimonta: 4-1

TORINO - Serie B in campo oggi pomeriggio con cinque gare. Poker in rimonta del Parma di Buffon : il Pordenone va in vantaggio con Di Serio , ma i crociati ribaltano tutto coi centri di Pandev , Man , Vazquez e Benedyczak, termina 4-1. Poker anche per il Monza : 4-0 alla Spal rimasta in 10 dal 9' del primo tempo. Termina 0-0 Vicenza-Cosenza. Il Pisa non riesce a trovare la prima vittoria dell'anno solare, 0-0 con la Ternana , a reti inviolate: ne approfitta la Cremonese che supera in trasferta il Cosenza e aggancia i nerazzurri e il Lecce (che scende in campo domani) in prima posizione a quota 41.

Cittadella-Cremonese 0-2

Al 15' incursione di Buonaiuto dalla sinistra che entra in area ed appoggia per Fagioli, quest'ultimo però colpisce male la sfera con la difesa di casa sventa il pericolo. Al 22' la Cremo passa: è infatti Casasola sugli sviluppi di un corner a colpire e mettere dentro l'1-0. Al 30' ecco la risposta del Cittadella con Laribi ma Carnesecchi è attento e para. Al 42' ancora padroni di casa con Mattioli, ma la conclusione è centrale. Primo tempo che finisce con la Cremonese in vantaggio. Nella ripresa, al 7' il Cittadella ci prova con Baldini, ma è la Cremonese a raddoppiare al 9', con un gran gol di Buonaiuto che, servito da Zanimacchia, la mette morbida all'incrocio dei pali. Al 28' Tounkara, entrato da pochi minuti, rimedia il proprio secondo giallo: Cittadella in 10. La Cremonese cerca di riaprirla al 34' con Di Carmine: Kastrati ci arriva. Al 42' Cittadella pericolosissimo con Valeri che tira e supera Carnesecchi ma non Casasola che salva sulla linea.

Monza-Spal 4-0

Pronti-via e la Spal è subito pericolosa con Vido che si presenta a tu per tu con Di Gregorio non riesce a superare l'estremo monzese. Al 9' la Spal resta in dieci per l'espulsione di Dickmann, quest'ultimo protagonista di uno sgambetto a Mota Carvalho lanciato a rete. Al 22' la Spal ci prova con una palla centrale di Esposito in area, ma Capradossi non coglie l'attimo. Al 41' il Monza va al tiro per la prima volta con D'Alessandro, ma Thiam blocca in due tempi. Proprio sul gong di frazione la squadra di Stroppa passa: mancino dalla distanza di Carlos Augusto, respinta di Thiam, ribattuta di Mota Carvalho e palla in rete: 1-0. In avvio di ripresa, il raddoppio del Monza: al 7' Mota, sugli sviluppi di una punizione, conclude a rete, Thiam respinge ma Sampirisi si avventa sulla sfera e insacca. Monza pericoloso al 28' con il colpo di testa di Valoti, palla alta. Tris al 32' con Ramirez che insacca di testa su corner di Mazzitelli. Monza che non si accontenta: al 40' ci prova Molina, al 41' Gytkjaer, al 44' ci riesce Colpani su assist di Valoti.

Parma-Pordenone 4-1

Al 12' il Parma va sotto: Bernabè allontana la sfera di testa nella zona di Di Serio, quest'ultimo controlla col petto e scarica un destro che fulmina Buffon: 0-1. La prima occasione dei ducali arriva al 33' con un tiro di prima di Juric che termina un paio di metri sopra la traversa. Al 37' il Pordenone cerca il bis e lo sfiora con Cambiaghi, ma Buffon è provvidenziale e respinge. Nella ripresa, al 10', il pari: Vazquez in mezzo per Pandev che con una girata al volo la mette sotto la traversa, 1-1. Al 21' occasionissima per Simy che, su assist di Perisan, non trova la porta da pochi passi. Il Parma si porta in vantaggio al 22': Man tocca per Pandev, che conclude a rete trovando la respinta di Perisan, ma irrompe lo stesso Man che infila la rete. Passano 2' e arriva il tris crociato con Vazquez che, approfittando di un errore di Sabbione, batte Perisan, 3-1. Il Pordenone cerca di riaprirla con El Kaouakibi, Buffon è attento. Dopo un'altra occasione per Simy (33') il Parma cala il poker al 34' con Benedyczak, dall'interno dell'area su assist di Osorio. Partita virtualmente chiusa ma il Pordenone non molla e ci prova con Cambiaghi al 43': Buffon respinge col corpo.

Pisa-Ternana 0-0

Subito scintille: la Ternana al 2' è pericolosa con Pettinari che cerca il tocco sotto per superare Nicolas, ma il portiere intuisce e blocca. Al 5' risponde il Pisa con Marin, conclusione di poco a lato. Ci prova anche Beruatto, ma Iannarilli blocca a terra. Al 9' va al tiro anche Puscas, ma Iannarilli è attento. All'11' risponde la Ternana con Mazzocchi che approfitta di un errore di Nicolas, con Caracciolo che poi risolve e sventa il pericolo. Il Pisa attacca e mette alle corde la Ternana. Poi i nerazzurri calano così come i ritmi del gioco, con una Ternana comunque sempre attenta e in partita. Ripresa: n avvio occasionissima Pisa: Sibilli e Paghera a contatto in area della Ternana, calcio di rigore per il Pisa. Se ne incarica Torregrossa, ma la sua conclusione impatta sulla traversa. Cerca subito di rifarsi Torregrossa (11'), ma Capuano ne scherma la conclusione. Al 15' ci prova Partipilo: alto. Pericoloso Puscas al 29': Iannarilli respinge di piede in uscita. La Ternana ci prova al 36' con Proietti (la difesa libera) e al 37' con Martella (Nicolas alza sopra la traversa). Al 4' Palumbo chiama Nicolas a un facile intervento.

Vicenza-Cosenza 0-0

All'11' il Vicenza ci prova con una conclusione di Diaw: tiro centrale bloccato dall'estremo ospite. La partita vive sul filo dell'equlibrio le due squadre ci provano, ma sono spesso imprecise. Il Vicenza al 31' va al tiro con Meggiorini, ma Matosevic neutralizza con una gran parata. Il primo tempo termina a reti bianche. Nella ripresa, qualche buono spunto: buono spunto personale di Diaw che conclude impreciso poi all'11' buona manovra del Cosenza, con Contini che devia d'istino miracolosamente una conclusione ravvicinata di Laura. Al 32' Diaw entra in area di rigore e termina a terra in un contrasto: l'arbitro fa cenno di proseguire. Al 43' l'arbitro assegna un rigore al Cosenza per fallo di Contini su Laura, ma ritorna sui suoi passi dopo il check al Var che rileva un offside di Laura.

