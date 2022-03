Serie B, il Parma di Buffon beffato dal Monza: non basta Vazquez

Serie B, tutti i risultati

Serie B, la classifica

Lecce in testa alla classifica a +1 sul Brescia

Sale in testa alla classifica il Lecce, che batte per 3-1 l'Ascoli in casa. La squadra di Baroni segna un gol per tempo, con Rodriguez al 24' e Coda, di tacco, al 56'. Al 71' Ricci accorcia le distanze per l'Ascoli ma non è abbastanza. In pieno recupero Coda chiude la partita firmando anche la doppietta personale. Con questa vittoria i giallorossi salgono al primo posto con 52 punti, a +1 sul Brescia secondo e +2 sulla Cremonese terza. Vince anche il Frosinone, che batte il Cosenza per 1-0. Succede tutto nel finale con Tribuzzi che viene steso da Hristov in area: l'arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Charpentier che batte Vigorito e firma l'1-0 all'81'. Con questa vittoria i ciociari salgono a 44 punti al settimo posto, in piena zona playoff. Infine vittoria importante per il Pisa che batte 3-2 il Crotone grazie alle reti di Puscas, Benal e Torregrossa, tutte in un primo tempo totalmente dominato. Nella ripresa arriva la forte reazione degli ospiti con i gol di Mogos e Cuomo ma non è abbastanza. Con questo risultato la squadra di Luca D'Angelo sale al quarto posto in classifica con 49 punti.

