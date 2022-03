Serie B, Pisa in vetta grazie a Torregrossa. Colpo salvezza per Brocchi

Al Pisa basta un colpo di testa di Ernesto Torrgrossa per rispondere al Monza e volare in vetta alla classifica di Serie B in attesa della sfida tra Spal e Cremonese in programma alle 16.15. Vince anche il Como, che sbanca il Renato Curi grazie a un bellissimo gol di Amato Ciciretti, tornato a mettere la propria firma sul tabellino dei marcatori dopo oltre un anno. Colpo salvezza per il Lanerossi Vicenza di Brocchi, che supera 2-0 l'Ascoli con la rete di Zonta e l'autogol di Bellusci.

Classifica Serie B

Serie B, risultati e calendario

Pisa-Cittadella, Torregrossa fa volare D'Angelo

Partita maschia tra Pisa e Cittadella. I padroni di casa passano avanti a 5' dalla fine della prima frazione di gioco. Tutto nasce da una bella azione sulla destra firmata Birindelli-Siega, l'ex della sfida mette in mezzo un pallone tagliato su cui arriva come un rapace d'aria di rigore Ernesto Torregrossa, incornata vincente sul primo palo e toscani avanti. Sesto centro stagionale per il numero 10, arrivato al Pisa a gennaio in prestito dalla Sampdoria. Nella ripresa il Cittadella resta anche in dieci per il doppio giallo di Frare. I toscani tornano in vetta e sognano.

Pisa-Cittadella 1-0: tabellino e statistiche

Vicenza, colpo salvezza contro l'Ascoli

Grande colpo salvezza del Vicenza che mette ko l'Ascoli con un uno-duo micidiale. Pasticcio difensivo degli ospiti e calcio di rigore per il Vicenza al quarto d'ora. Sul dischetto di presenta l'ex Da Cruz che calcia incrociando con il destro, Leali è brava a intuire e deviare la sfera mantenendo così il risultato in equilibrio. L'Ascoli nella ripresa va vicino al gol prima con Bidaoui e poi con un colpo di testa di Iliev, ma all'85' lo squarcio che illumina la sfida del Menti:Loris Zonta, è bravo prima a controllare la sfera e poi a ribadire in rete la corta respinta del portiere avversario portando così avanti i veneti. I marchigiani accusano il colpo e 180 secondo dopo subiscono il raddoppio: cross di Christian Maggio, Leali respinge sul corpo del compagno Bellusci che non può nulla per evitare l'autogol. Brocchi esulta e vede ora la zona salvezza più vicina.

Vicenza-Ascoli 2-0: tabellino e statistiche

Perugia-Como, Ciciretti show

Vittoria esterna del Como al Curi contro il Perugia. Giocano meglio gli umbri, ma al 67' gli ospiti passano avanti con Ciciretti. L'ex Benevento sfrutta un errore in uscita degli umbri, si alza la sfera con il sinistro e fa partire una bomba con il piede debole ritrovando il gol dopo oltre un anno. Il calciatore romano, infatti, non segnava dal 2 marzo 2021: Chievo-Pordenone 3-0. Un fulmine a ciel sereno al Renato Curi.

Perugia-Como 0-1: tabellino e statistiche