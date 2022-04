Il Parma vola col Cosenza, Cremonese fermata dalla Reggina. Pari Alessandria

Sorride il Parma di Iachini, che nella 32ª giornata di serie B ottiene il suo settimo risultato utile consecutivo battendo 3-1 il Cosenza : ancora senza Buffon , i ducali ringraziano la doppietta Bernabé e il gol Danilo e salgono al 13° posto. Pareggia invece la Cremonese , che viene bloccata sull'1-1 dalla Reggina allo Zini: a Ciofani risponde Galabinov. Vince il Lecce , che ringrazia il 100° gol in B di Coda (che raggiunge Igor Protti) e batte 1-0 in casa il Frosinone . Pareggia 2-2 in casa l' Alessandria con la Spal , restando a -7 dalla zona salvezza, mentre la Ternana batte all'ultimo respiro il Cittadella . Infine, successo casalingo dell' Ascoli che supera 1-0 il Pordenone .

Bernabé trascina il Parma: 3-1 al Cosenza

Ancora privo di Gigi Buffon, ai box per il problema al polpaccio, il Parma dà un colpo alle speranze salvezza del Cosenza vincendo 3-1 al "Gigi Marulla". E' Bernabé al 9' ad aprire il tabellino: bravo il 20enne spagnolo ex Manchester City a beffare a tu per tu Matosevic dopo un preciso uno-due con Pandev. In apertura di secondo temmpo il Parma raddoppia: è Danilo a sfruttare un assist in area di Benedyczak per battere ancora Matosevic con un destro sul secondo palo. Al 74' Larrivey riapre il match accorciando le distanze su calcio di rigore, ma non basta ai rossoblù: i ducali all'87' firmano il 3-1 ancora con Bernabé, che dopo una splendida serpentina in area batte ancora il portiere calabrese con un preciso destro sul secondo palo. I ducali centrano così il settimo risultato utile consecutivo e si portano a 42 punti al 13° posto, mentre i calabresi restano terz'ultimi a quota 24 terz'ultimi a quota 24.

Cremonese bloccata in casa dalla Reggina

La Cremonese prima in classifica non va oltre l'1-1 casalingo contro la Reggina: gli amaranto fanno subito sul serio e solo un doppio intervento di Bianchetti e Carnesecchi ferma Rivas a pochi passi dal gol al 2'. Pochi minuti dopo Amione impegna ancora il portiere grigiorosso con un tiro da pochi passi ben respinto di piede. La Cremonese risponde con un colpo di testa di Okoli che finisce di poco oltre la traversa. Nel secondo tempo i lombardi passano in vantaggio: è Ciofani al 49' a girare in rete il pallone di destro dopo un batti e ribatti in area amaranto. Al 70' la Cremonese resta in 10 per l'espulsione di Crescenzi (brutto fallo su Hetemaj) e al 79' la Reggina trova il gol del pari: è il neo entrato Galabinov a segnare su calcio di rigore l'1-1, siglando il suo nono gol in campionato.

L'Alessandria fa 2-2 con la Spal e resta a -7 dalla zona salvezza

Finisce 2-2 il delicato match salvezza fra Alessandria e Spal: sono i piemontesi a passare il vantaggio per primi: è Corazza al 18' a far esplodere il Moccagatta col suo 10° gol in B: bravo l'attaccante ex Reggina a sfruttare una respinta non precisa di Viviani su cross di Chiarello per mettere dentro in spaccata a porta sguarnita. Al 33' però la Spal pareggia: è il centrale Capradossi a finalizzare di testa una parabola da calcio d'angolo di Viviani. E' proprio il centrocampista di Venturato nel secondo tempo a regalare il vantaggio ai suoi con un gol fantastico: splendida la traiettoria disegnata dall'ex Verona e Bologna su calcio di punizione da oltre 35 metri che batte nel sette Pisseri. Al 77' l'Alessandria trova il gol del definitivo 2-2: Pierozzi colpisce il palo ma la respinta finisce sui piedi di Marconi che segna il suo secondo gol in campionato.

Lecce, 1-0 al Frosinone: 100° gol in B di Coda

Massimo Coda trascina il Lecce al successo contro il Frosinone: i salentini ringraziano l'attaccante e battono 1-0 il Frosinone: al 14' il Lecce si rende pericoloso con Di Mariano, che prova due volte a battere Minelli ma il primo tiro viene respinto e il secondo termina di poco fuori. I salentini passano in vantaggio al 38': è proprio Coda a sbloccare il punteggio con un colpo di testa preciso su cross di Di Mariano: per la punta giallorossa è il 19° gol in stagione e il 100° in serie B in carriera (raggiunto Igor Protti). Nel secondo tempo i salentini hanno l'occasione per il raddoppio prima con Coda e poi con Di Mariano, ma il risultato resta immutato: gioisce il Via del Mare, con Baroni che torna al successo dopo quattro pareggi.

Ternana corsara col Cittadella: decisiva la doppietta di Donnarumma

La Ternana vince al 94' il match del Tombolato contro il Cittadella: prima scossa al match del Cittadella, con Baldini che impegna Iannarilli al 3'. E' la Ternana però a sbloccare la partita, con l'ex Alfredo Donnarumma che firma il suo 11° gol in campionato al 38' con un bel pallonetto che scavalca Kastrati. All'ultimo respiro però il Cittadella pareggia: è Tavernelli al 90' a superare Iannarilli con un destro in area leggermente deviato. Al 93' l'arbitro annulla a Celli per fuorigioco il gol che avrebbe consegnato il successo alla Ternana, ma i tre punti per gli umbri arrivano lo stesso: al 94' infatti Donnarumma firma il suo secondo gol personale e regala a Lucarelli l'aggancio in classifica a Gorini.

L'Ascoli batte il Pordenone e sale al 6° posto

L'Ascoli ringrazia Baschirotto e batte 1-0 il Pordenone: è l'Ascoli a rendersi pericolosa per prima col colpo di testa di Saric al 20' che finisce fuori di poco e poi con Iliev che da pochi passi tira alto sulla traversa. Nel secondo tempo gli ospiti ci provano con Mensah, ma è attenta la difesa marchigiana che respinge. I padroni di casa passano all'85': è Baschirotto a firmare il suo terzo gol in campionato con un colpo di resta su calcio di punizione di Bidaoui e a regalare a Sottil tre punti fondamentali nella rincorsa ai playoff: l'Ascoli sale al sesto posto a quota 52 punti.

