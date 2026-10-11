Il Sudtirol e l’Ascoli si accontentano...

BOLZANO - Sudtirol e Ascoli non sfondano e si accontentano di uno 0-0 con pochi brividi e qualche sbadiglio di troppo, specie nel primo tempo assolutamente dimenticabile. L’Ascoli si conferma la seconda migliore difesa del campionato imbrigliando l’attacco del Sudtirol, uno dei più prolifici della Serie B, reduce dal 4-1 ad Arezzo. È venuta fuori una frazione soporifera, durante la quale il possesso palla ascolano ha prevalso rispetto alla manovra laboriosa e affaticata della squadra di Possanzini. Al 18’ sono proprio gli ospiti a bussare per primi. Silipo fa tutto bene, entra in area di rigore e calcia col destro trovando la risposta di Plizzari. Il Sudtirol, comprese le difficoltà, aspetta e riparte, rischiando poco o nulla, facendosi vedere dalle parti di Vitale soltanto al 35’, quando Vasic, servito tra Guiebre e Curado da un pregevole passaggio di Rispoli, si fa prendere dall’emozione e calcia addosso al portiere ascolano divorandosi l’unica vera chance del primo tempo altoatesino. Prima dell’intervallo è Lopes, meno ispirato del solito, a proporre qualcosa di interessante, ma il suo sinistro termina sul fondo. Mixtur per Okoro è la novità di Possanzini a inizio ripresa e l’attaccante si presenta al 7’ con un dribbling su Curado e una conclusione secca sventata da Vitale sopra la traversa. Il Sudtirol cambia passo e al 14’ colpisce il palo con Stivanello, che da due passi sbatte sul legno sul corner di Lopes. Entra pure Burnete, subito ammonito per un fallaccio su Oliveri, mentre Tomei risponde con Chakir, De Pieri - molto buono il suo approccio alla partita - e Acampora al 28’. Nonostante i cambi la partita si affloscia nuovamente e accade molto poco per provare a sbloccare il risultato. Ci prova soltanto l’Ascoli con Oliveri e Chakir, ma senza successo. Ne esce così un punto a testa, utile a confermare l’ottima classifica di entrambi, oltre all’imbattibilità del Sudtirol, assieme a Palermo (ora avanti di 4 punti) e il Mantova, oggi in campo a Catanzaro.