Insigne da derby. Fiducia Samp
La maxi pausa di campionato si sta per chiudere e sarà la Sampdoria, venerdì sera ad Avellino, a riaprire le danze della Serie B. Blucerchiati che si aspettano nuove magie di Lorenzo Insigne (in Irpinia sarà aria di derby campano) e magari il primo gol ufficiale di Lauristen, ma che avranno ancora problemi in infermeria. Perché la maxi sosta, ironia della sorte, non è servita a recuperare tutti gli effettivi, ma anzi ha fatto registrare il lungo stop di Sinani, il nuovo forfait di Esposito e la ricaduta di Meijer, in questi giorni al lavoro in Olanda per recuperare. Ci sono speranze per poter convocare finalmente Ravanelli in difesa (fin qui l’ex Monza non si è mai visto in campionato) e per riavere in panchina anche Depaoli, però in linea di massima il tema in casa Samp resta sempre lo stesso: la squadra di Corradi non è ancora al completo.
Samp, la strada resta in salita
Un leit motiv che però non deve trasformarsi in alibi, visto che qualcosa si sta comunque muovendo: Makoumbou è rientrato dagli impegni col Congo ed è pronto a giocare dall’inizio, al fianco di Henderson (squalificato Abildgaard), in un probabile 4-2-3-1. E sugli esterni in attacco sta crescendo di condizione anche Karamoh, che può rappresentare un’alternativa a Begic (si attende il suo ritorno dalla Slovenia) e allo stesso Sinani, la cui stagione di fatto rischia di essere già finita. La strada resta in salita per la Samp ma la parola d’ordine è quella di non fallire il match con l’Avellino. Per dare finalmente un po’ di continuità a una classifica che resta traballante.
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