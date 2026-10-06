Insigne da derby. Fiducia Samp

La maxi pausa di campionato si sta per chiudere e sarà la Sampdoria, venerdì sera ad Avellino, a riaprire le danze della Serie B. Blucerchiati che si aspettano nuove magie di Lorenzo Insigne (in Irpinia sarà aria di derby campano) e magari il primo gol ufficiale di Lauristen, ma che avranno ancora problemi in infermeria. Perché la maxi sosta, ironia della sorte, non è servita a recuperare tutti gli effettivi, ma anzi ha fatto registrare il lungo stop di Sinani, il nuovo forfait di Esposito e la ricaduta di Meijer, in questi giorni al lavoro in Olanda per recuperare. Ci sono speranze per poter convocare finalmente Ravanelli in difesa (fin qui l’ex Monza non si è mai visto in campionato) e per riavere in panchina anche Depaoli, però in linea di massima il tema in casa Samp resta sempre lo stesso: la squadra di Corradi non è ancora al completo.