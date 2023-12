Superlega, oltre ai no spuntano la voglia di comprendere, i "però" e gli "anche se"

Tra i “No” cominciano a spuntare i “però”, i “ma” e gli “anche se”. Alla massiccia levata di scudi contro la Superlega seguita alla sentenza con cui l’ Unione Europea ha dato ragione alla A22, la società promotrice del nuovo torneo, riguardo all’abuso di posizione dominante e di monopolio da parte della Uefa , ha inizato a fare da contraltare l’emergere di vari distinguo e della volontà di capire prima di giudicare. Volontà perlatro espressa già giovedì sera al Tg1 dal presidente del Milan Paolo Scaroni : «È troppo presto per esprimere opinioni, abbiamo avviato un processo per confrontarci con tutti» . Gli ha fatto poi eco l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani : «È successo tanto, dobbiamo analizzare tutto - ha detto nel prepartita di Salernitana-Milan - Per noi la priorità è focalizzarci sul calcio italiano, su come renderlo competitivo a livello europeo». Senza escludere a priori che questo possa magari avvenire anche attraverso la Superlega.

Superlega, i club contrari

Superlega contro cui ieri la Fiorentina ha aggiunto il proprio comunicato a quelli di Inter, Roma, Atalanta e Udinese diramati giovedì sera: «La Fiorentina, come più volte ribadito in questi anni direttamente dal suo presidente Rocco Commisso, afferma con forza la propria posizione totalmente contraria a qualsiasi competizione diversa da quelle riconosciute da Figc, Uefa e Fifa in stretta collaborazione con l’Eca». Contro la Uefa, seppur pure contro la Superlega, si è invece espresso l’allenatore del Torino Ivan Juric: «Sono contento che non ci sia più il monopolio di Fifa e Uefa, non mi piace come organizzano i calendari, si gioca troppo, anche per via di tutte le partite delle nazionali. E la conseguenza sono i tanti infortuni. Con la Superlega non sono assolutamente d’accordo. Non sono d’accordo con un torneo che escluda il merito, ma è giusto che si cerchino altre soluzioni».