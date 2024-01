Meno Spagna, più Italia: Sainz diventa un caso?

Carlos Sainz lavora sulla Ferrari (a dirla tutta le gomme, non la macchina...) del 2025, ma resta senza un contratto. E la Rossa ogni giorno è sempre meno spagnola. L’annuncio del rinnovo, dato per scontato dal team principal Frederic Vasseur nel pranzo d’auguri di Natale, continua a non arrivare. E la differenza con Charles Leclerc, che invece ha firmato per più anni (di sicuro almeno tre), fa parlare sempre più. Una questione che sta scaldando l’attesa per la nuova SF-25, che verrà svelata (anche se verrà subito cambiata durante i test in Bahrain) il 13 febbraio.