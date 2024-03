"È Kate o non è Kate?": il mistero del video della Middleton con William

Le parole dell'autore del video di Kate e William a passeggio

Raggiunto da TMZ, l'autore del video, Nelson Silva, ha raccontato come sarebbero andati i fatti. Il 40enne ha spiegato a TMZ di aver visto i principi del Galles “comprare del pane” nel Windsor Farmer Shop, quindi di aver deciso di aspettarli fuori dal negozio, nell'area di parcheggio, per filmarli in modo da mostrare il video ad amici e parenti. Un video che invece è poi anche finito a due tabloid (TMZ e The Sun). “Ho notato una coppia che stava scegliendo due pagnotte. Lei si è girata e il suo viso mi è sembrato familiare, ho capito che era la Principessa. Sono uscito e ho raggiunto la mia auto. Li ho attesi e li ho filmati per condivere il video con la mia famiglia e mostrare quanto sono normali, una coppia normale. Credo siano usciti a piedi dalla proprietà perché non ho visto alcuna macchina“, ha raccontato l'uomo. E ancora: “Sembravano felici e rilassati. Sembravano felici di poter andare in un negozio e di poter socializzare. Kate sembrava sollevata, come se fosse un successo andare in un negozio. Sembrava naturale”. Dopo l'episodio del fotoritocco c'è, però, chi nutre dubbi anche su questa storia.