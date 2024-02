Marquez sibillino: "Studio Bagnaia e Martin. Non sono ancora lì, ma..."

Nella terza e ultima giornata dei test a Sepang , Marc Marquez ha chiuso in sesta posizione, mettendo a referto 45 giri, a poco meno di sei decimidal nuovo record del tracciato firmato da Pecco Bagnaia . Al termine della prova, il pilota spagnolo ha dichiarato: “Dovevo fare un ultimo sforzo dopo i 72 giri di ieri. Non so se in futuro arriveròal livello dei primi, ma voglio continuare a lavorare e a insistere per cercare diriuscirci, perché al momento non sono al livello di Martin, Bagnaia, Bastianini e di mio fratello Alex, che sono stati i più veloci qui in Malesia”. Marquez ha poi aggiunto: "Sono soddisfatto del test, perché la progressione è stata positiva. Il primogiorno è stato difficile, il secondo ho completato tanti giri e sono riuscito ad avvicinarmi sul passo, ma ero ancora lontano nel time attack; mentre oggi sono andato meglio. Lo stile di guida è completamente diverso rispetto a quello con la Honda quando si cerca di fare il tempo, quindi abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti alla moto e anch’io ho dovuto modificare un po’ il mio stile. Sto cominciando a capire meglio come mettere a punto la moto e anche tecnici stanno capendo come adattare l’elettronica al mio stile di guida e abbiamo fatto un buono step. Siamo ancora a mezzo secondo dai primi, ma loro sono velocissimi nel time attack. Siamo più vicini sul passo gara e nella simulazione della gara Sprint, per esempio, sono stato più veloce in alcune curve di quanto non fossi nel mio time attack e anche questo è un aspetto positivo”.

Marquez e la nuova Desmosedici GP23

Il nuovo pilota del team Gresini ha dichiarato: "Se sono già innamorato della moto? Mai abbastanza! Ovviamente sto lavorando e man mano mi sento meglio, ma guido in maniera ancora un po’ rigida e non riesco a giocare col corpo come fanno ad esempio Martin e Bastianini. È pur vero che Pecco è veloce anche se non lo fa altrettanto, ma staremo a vedere anche perché ci sono ancora delle cose che devo capire. Soprattutto come trarre il massimo profitto dall’uscita di curva, che è il punto in cui fai il tempo con questa moto. Con la Honda era il contrario, perché l’ingresso curva a essere importante per il time attack. La principale differenza è proprio nel fatto che con la Honda entri velocissimo in curva, mentre con questa moto devi prestare attenzione a un po’ più di cose nel time attack”.

Marquez predica calma

“Spero di riuscire a guidare la Ducati affidandomi solo all’istinto una volta che avrò sistemato tutto, ma ci vorrà del tempo. Non sai mai come può andare eanche quando un pilota del livello di Jorge Lorenzo è salito sulla Ducati, all’inizio tutti dicevano che era lontano e non riusciva ad adattarsi alla moto, però poi è riuscito a vincere delle gare. Anche mio fratello l’anno scorso non è partito benissimo ma a fine stagione era veloce. Vedremo se riuscirò ad arrivare al top. Per essere più veloce devi macinare giri, come ho fatto in questi tre giorni, ma uno dei problemi che posso avere nei fine settimana di gara è che con la Honda mi bastavano due giri per centrare il tempo, mentre in questi test mi sono serviti diversi giri per raggiungere dei buoni tempi". Il pilota spagnolo ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo di adattarti più velocemente perché sapevo che Valencia è un tracciato speciale, una pista dove guido sempre bene, e che qui avremmo toccato con mano la realtà. Sono contento della nostra progressione, ma, come ho detto, devo riuscire a conoscere la moto abbastanza da riuscire arrivare subito al limite, come ha fatto Martin il primo giorno”.