TORINO - Nuova dimensione Perugia. La squadra umbra domenica a Parma ha scritto una pagina importante della sua storia, mettendo in fila una serie di dati statistici che la spingono in uno spazio nuovo della storia della pallavolo italiana. La Sir ha centrato il suo 20º titolo, ha vinto l’8ª Supercoppa , prima società a vincerne cinque di fila e ha superato Treviso che si è fermata a sette successi. Una Perugia che ormai si confronta con la storia e che ora può guardarle al superamento sistematico di quella storia. Ma nel successo di Parma c’è qualcosa che giustifica queste affermazioni e che rende più facile vedere un orizzonte bianconero in cui immergersi.

Le parole di Lorenzetti

Quella di Parma non era la miglior Sir a cui ci siamo abituati negli ultimi anni di dominio (basti ricordare che la Supercoppa è stata l’11ª finale vinta dell’era Lorenzetti). Che non fosse la migliore Perugia lo conferma anche il tecnico Angelo Lorenzetti: «Il nostro gioco nei primi set è stato sotto l’ordinario. Ora è necessario che questa vittoria non diventi un profumo che copre le cose che non vanno». Di certo la squadra ha sofferto la battuta di Civitanova e il suo attacco così potente, l’opposto Ferre Reggers ha molto patito il clima da finale. Lo ammette lui stesso: «All’inizio soffrivo troppo e mi tenevo dentro tutti gli errori poi mi sono lasciato andare. Ho pensato: peggio di così non può andare». Perugia ha faticato anche a muro con Giovanni Sanguinetti generoso in attacco ma in difficoltà sugli avversari: «Era la mia prima Final Four e non mi ero mai confrontato con un livello così alto».

Civitanova è corta

Nonostante tutto Perugia ha ripreso per i capelli una finale che sembrava già di Civitanova e questo rappresenta un forte messaggio per tutte le avversarie. Non solo. Testimonia la capacità di reagire della squadra. Civitanova ha avuto la partita in pugno a lungo ed è bastato un solo calo a decidere a chi spettasse la vittoria. Il patron di Perugia, Gino Sirci, ha parlato di presunzione della Lube, della sicurezza di aver già vinto sul 15-19 nel terzo set. Civitanova ha messo in mostra un gioco spettacolare e ha trovato una coppia palleggiatore-schiacciatore fortissima perché Simeon Nikolov ha 19 anni e Aleksandar Nikolov ne ha 22. Con il loro servizio e le loro giocate i biancorossi sono andati vicino a detronizzare la Sir. La finale scudetto della scorsa stagione non fu così e la Sir sbrigò la pratica con un facile 3-0 3-1 3-1 che lasciava poco da dire. Ora i valori sono molto vicini. Il rammarico per non aver vinto è più che legittimo e si capisce anche il contraccolpo negativo che traspare dalle parole di Mattia Bottolo, un campione del mondo: «Così fa male e ci vorrà un’altra finale, vinta magari proprio con Perugia, per superare la delusione». Ma per vincere la prossima volta andrà fatta una riflessione su quello che è avvenuto nel finale del terzo set perché lì si annida la debolezza attuale di Civitanova. Il calo in battuta era fisiologico, ma la squadra lo ha patito troppo perdendo certezze e lasciando la porta aperta a chi è più abituato a vincere. Ma dietro questo calo sta un altro fattore che è apparso evidente sin dalle prima battute della finale di domenica. La panchina di Civitanova è corta e non ha le qualità per dare respiro a chi sta in campo. Non così Perugia che i cambi ce li ha. Per tenere alta quell’intensità bisogna dare respiro ai solisti. Senza si arriva al fondo privi di fiato.