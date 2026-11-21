PALMI (REGGIO CALABRIA) - Un successo sofferto ma due punti pesanti per la Union Napoli che, nell'anticipo della sesta giornata ,dopo quasi due ore di battaglia, supera al tie break, in rimonta, 2-3 (15-25, 25-18, 25-23, 22-25, 11-15) in casa della formazione di Montagnani. Prestazione dal doppio volto per i partenopei che dopo una partenza sprint hanno ‘rischiato’ di perdere il match al quarto parziale. Poi la super reazione e un quinto set da applausi. L’importante era vincere, ora testa alta e sguarda a Reggio.

Primo punto del match di Cavanna, suo il tocco di ‘seconda’. Subito un tentativo di allungo dei partenopei (1-4). Mattei stampa a terra un primo tempo clamoroso per il 4-7. Quando Cianciotta firma il +4 (6-10), coach Montagnani ferma il gioco per 30 secondi. E’ costretto ad uscire Cianciotta, dentro Barretta che entra subito bene e mette a segno il punto del +5 (11-16). Raffaelli trova un preciso lungolinea, poi anche un muro ed è 14-23. Ci sono poi 10 set point, col parziale che si chiude 15-25.

Con l’ex di turno, Motzo, al servizio Palmi riesce a conquistare il primo vantaggio del secondo set e del match (3-2), poi i calabresi riescono addirittura ad andare avanti di 2 (12-10), e quindi sul 13-11 con il primo tempo di Canella. Sempre il centrale della Sviluppo Palmi conquista il massimo vantaggio (17-14), e coach Graziosi si gioca il primo time-out del match. Il divario diventa ancora più ampio (20-15) e l’allenatore della Union chiama anche il secondo stop al gioco. Il muro di Valbusa (24-18), poi l’attacco out di Barretta ed è 1-1 (25-18).

La Union Napoli prova a mettere la freccia nel terzo parziale (5-8), ma Gottardo non vuole saperne di far scappare gli avversari e in diagonale supera il muro partenopeo trovando il campo per il 10-10. Poi si va punto a punto, Mattei al centro non trova opposizione e trova il nuovo +2 (14-16). Palmi non si arrende, prima trova il pari e poi anche il +2 con l’ace (confermato dal videocheck) di Gergye (21-19). Barretta sfruttando le mani del muro toglie le castagne dal fuoco (21-21), Motzo conquista il primo set point (24-23). Ed è subito decisivo: sempre l’ex chiude 25-23.

Tantissimo equilibrio ad inizio quarto set, poi sale nuovamente in cattedra Motzo, il migliore dei suoi, con un preciso pallonetto nel momento decisivo del parziale regalando ai suoi il +3 (17-14). Poi però la Union Napoli alza nuovamente il ritmo del gioco, ace di Barretta e partenopei di nuovo in scia (17-16). Rempel sigla il pari a 17 dopo errata ricezione. Il break continua (17-18), poi c’è la pipe errata di Gergye e il monster block di Barretta che spinge la contesa al tie-break (22-25).

Nel tie break si va punto a punto, e al cambio campo Napoli è avanti di un solo punto (Motzo out, conferma dal check). Con Barretta al servizio la Sviluppo Sud Palmi la Union Napoli non sbaglia praticamente più nulla perché trova un break clamoroso (8-12) che porta coach Montagnani che richiama in panchina i suoi ragazzi. Rempel sfrutta le mani del muro per avere 3 match point (11-14). Ne basta uno: monster block di Bonola, 11-15 (2-3).

Il tabellino

SVILUPPO SUD PALMI – UNION NAPOLI 2-3 (15-25, 25-18, 25-23, 22-25, 11-15) –

SVILUPPO SUD PALMI: Marchiani 1, Gergye 13, Valbusa 12, Motzo 23, Gottardo 10, Canella 10, De Santis (L), Liepa 0, Bernardis 0, Gasparini 2, Parolari 1, Carbone (L). N.E. Filippelli, Diamantini. All. Montagnani.

UNION NAPOLI: Cavanna 5, Cianciotta 3, Volpato 8, Rempel 15, Raffaelli 13, Mattei 7, Monda (L), Barretta 17, Agapitos 0, Luzzi (L), Mastrangelo 0, Bonola 1, Gavan 0. N.E. Paloscia. All. Graziosi.

ARBITRI: Manzoni, Gasparro.

Durata set: 24′, 24′, 29′, 24′, 17′; tot: 118′.