Supercoppa -1, domani a Bari Conegliano-Scandicci

Oggi, venerdì 23 ottobre, l'evento organizzato dalla Lega Volley Femminile e dalla Spike Media con il supporto della Regione Puglia, è stata presentato nella Sala di Giunta del Comune di Bari. organizzato dalla Lega Volley Femminile e Spike Media con il supporto della Regione Puglia.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Vito Cozzoli, Presidente della Lega Volley Femminile, Simone Tomassetti, General Manager di Spike Media, e Giuseppe Petrelli, Presidente del C.T. Fipav Bari-Foggia. Presente con un video messaggio Cristian Casili, Assessore allo Sport della Regione Puglia, mentre Vito Leccese, Sindaco di Bari, per un impegno sopraggiunto ha lasciato spazio all’Assessore ai Grandi Eventi Pietro Petruzzelli e al Consigliere Delegato allo Sport Lorenzo Lionetti. Presenti anche Joanna Wolosz e Daniele Santarelli, capitana e coach della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Maja Ognjenovic e Marco Gaspari, capitana e coach della Savino Del Bene Scandicci.

Le parole di Cristian Casili, Assessore allo Sport della Regione Puglia

« La Supercoppa FIAT a Bari rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il percorso della Puglia, Regione Europea dello Sport 2026, e la sua capacità di accogliere grandi eventi sportivi. Ma il valore più importante di manifestazioni come questa va oltre la competizione: è la possibilità di ispirare le nuove generazioni e avvicinare bambine e bambini alla pratica sportiva. Come istituzioni, abbiamo il dovere di trasformare questo entusiasmo in opportunità concrete, garantendo a tutte e a tutti la possibilità di fare sport, senza barriere e indipendentemente dalle condizioni di partenza. È questa l’eredità che vogliamo lasciare ai nostri territori ».

Le parole di Vito Leccese, Sindaco di Bari

« Ospitare a Bari la Supercoppa di pallavolo femminile significa offrire alla nostra città uno spettacolo sportivo di altissimo livello, con due squadre protagoniste della pallavolo italiana e internazionale. Il tutto esaurito al PalaFlorio conferma la grande passione del nostro territorio per lo sport e la capacità di questa città ad accogliere grandi eventi di portata nazionale e internazionale. Ma il risultato più importante è il coinvolgimento di centinaia di ragazze e ragazzi, anche attraverso le iniziative organizzate in città in questi giorni. Appuntamenti come la Supercoppa devono servire anche a questo: avvicinare i più giovani alla pratica sportiva, offrire loro esempi positivi e contribuire a costruire una cultura dello sport sempre più diffusa e accessibile ».

Le parole di Vito Cozzoli, Presidente della Lega Volley Femminile

« Portare la Supercoppa FIAT a Bari significa organizzare un grande evento che va ben oltre il campo da gioco. Quando la Lega organizza appuntamenti di questa portata, non si limita alla partita, ma vuole vivere e animare l’intera città, lasciando un’eredità, una legacy, concreta al territorio. In questi giorni, la pallavolo è uscita e uscirà dal palazzetto per abbracciare la comunità barese: abbiamo portato l’entusiasmo delle nostre campionesse nelle scuole, tra i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico, nella Fan Zone di Piazza Umberto I e tra le tradizioni di Bari Vecchia. La Supercoppa dimostra come una manifestazione sportiva possa diventare anche uno strumento di crescita per l’economia, il turismo, l’occupazione e la pratica sportiva. Il sold-out di sabato, con oltre 700 giovanissimi coinvolti, dimostra la straordinaria fame di grande sport del Sud: il nostro obiettivo è trasformare questo immenso valore sociale in un motore di crescita per tutto il movimento ».

Le parole di Giuseppe Petrelli, Presidente del C.T. FIPAV Bari-Foggia

« La pallavolo è nel suo momento di massimo splendore in Italia, è un’onda che vogliamo cavalcare. Porto i saluti anche degli altri comitati e del Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, assente per via dell’imminente Consiglio Federale. Come FIPAV Puglia stiamo investendo tanto sul territorio per stimolare le nuove generazioni. Chiediamo alle istituzioni palazzetti più grandi per far arrivare grandi eventi, come la Supercoppa che ha riempito il PalaFlorio in pochi giorni. Da parte nostra c’è massima disponibilità e grazie per l’immagine positiva che state portando avanti, sia per la pallavolo che per l’intero territorio ».

Le parole di Simone Tomassetti, General Manager di Spike Media

« Come Spike Media, il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di metterci a disposizione della Lega Volley Femminile per cercare di amplificare le opportunità di visibilità e commerciali. Abbiamo confermato la presenza su Rai Sport, abbiamo ampliato l’accordo con DAZN e, grazie alla trasmissione di alcune partite in free su Youtube, stiamo già raggiungendo numeri incredibili, come dimostra il 570% di aumento delle visualizzazioni rispetto alle stesse giornate della passata stagione. Siamo anche felici che un’azienda di rilievo nazionale come FIAT abbia deciso di accompagnarci in questa stagione e come title sponsor di questa Supercoppa. Il percorso è solo all’inizio, vogliamo continuare su questa strada ».

Le parole di Joanna Wolosz, Capitana della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

« Per me è la prima volta che giocherò una partita in Puglia, sono molto emozionata. In privato sono venuta come turista, ho fatto un giro con la mia ex compagna Kelsey Robinson e mi è piaciuta molto. Riguardo la Supercoppa siamo cariche, è il primo obiettivo della stagione e il primo trofeo, cercheremo di fare il nostro meglio. Ci aspetta una partita tosta ma siamo pronte. Su cosa si focalizza Daniele (Santarelli ndr)? Come allenatore è uno dei migliori al mondo, per lui sono fondamentali i dettagli. Quando capita di sbagliare un appoggio o una palla facile… non lo si vede sorridente come ora! (ride ndr) ».

Le parole di Daniele Santarelli, Allenatore della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

« L’anno scorso abbiamo perso tre trofei, tra cui la Supercoppa. Perdere credo che ogni tanto faccia bene. Ti fa capire che gli altri hanno fatto meglio di te, e che quindi c’è bisogno di lavorare. Serve per imparare ma anche per ritrovare il gusto della vittoria e avere voglia di riscatto. Dopo aver perso Supercoppa e Mondiale per esempio, vincere la Coppa Italia ha avuto tutto un altro sapore. Ogni tanto quindi credo sia giusto ricordarsi di essere umani. Domani? Sarà bellissimo, un grande spettacolo con due squadre che hanno caratterizzato il panorama italiano, europeo e mondiale negli ultimi anni ».

Le parole di Caterina Bosetti, Vicecapitana della Savino Del Bene Scandicci

« Tutte le atlete e gli sportivi sono felici di essere un punto di riferimento per la propria squadra, sono felice che mi venga riconosciuto questo ruolo. Quest’anno poche di noi hanno giocato finali importanti, porterà tante emozioni diverse in tante di noi. Serve cercare di mettere in campo la giusta spavalderia, pensare ad un pallone dopo l’altro per giocare spensierate. Cercherò di aiutare al massimo le mie compagne. Il nostro obiettivo è fare il possibile per arrivare a fare una bella partita e ottenere il miglior risultato ».

Le parole di Marco Gaspari, Allenatore della Savino Del Bene Scandicci

« Intanto grazie per aver ospitato un evento così. Siamo sicuramente una squadra che ha cambiato tanto rispetto a Conegliano. La cosa importante dopo un inizio non facile, ma che ci aspettavamo, era consolidare determinate situazioni e abbiamo cercato di farlo per arrivare pronte alla partita di domani. Sono d’accordo con Daniele, credo che far bene le cose semplici per poi mettere quel valore aggiunto in più man mano sia la chiave per migliorare e crescere. Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Se si incontra Conegliano è perché si sta lottando per qualcosa di importante. Avremo difficoltà durante la gara, dovremo affrontarle con estremo agonismo e cercare di rimanere attaccati alla partita punto dopo punto. Ci siamo conquistati la possibilità di esserci e vogliamo fare il nostro meglio ».

Le protagoniste in visita ad ospedali e scuole

Parallelamente alla conferenza stampa della Supercoppa FIAT, nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, le atlete della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e della Savino Del Bene Scandicci sono state impegnate in diverse attività sul territorio.

Fahr e D’Odorico all’ospedale pediatrico di Bari

Sarah Fahr e Sofia D’Odorico hanno strappato un sorriso ai piccoli bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, portando gadget e doni.

Manfredini e Graziani alla scuola Primaria “G.Mameli”,

Linda Manfredini ed Emma Graziani hanno invece fatto un incontro con i ragazzi della Scuola Primaria “G.Mameli”, emozionatissimi e molto partecipi. Tra le strade di Bari Vecchia e l’iconica “Via delle Orecchiette” Monica De Gennaro, Gabi, Imma Sirressi e Lise Van Hecke hanno visitato alcuni monumenti iconici come la Basilica di San Nicola, prima di prendere lezioni di panificazione in un panificio locale.

Aperta infine la Fan Zone allestita in Piazza Umberto I, che animerà appassionati e curiosi dalle 10 alle 20 di oggi e dalle 10 di sabato.