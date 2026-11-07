Monviso va ad espugnare il campo di Trento

Dopo due frazioni risoltesi solamente nel finale (23-25 e 25-23), la squadra ospite cresce dal terzo parziale in avanti, trovando nell’ex Irbe Lazda, top scorer con 21 palloni a terra, e nella centrale Farina (mvp con i suoi 15 punti, 6 dei quali ottenuti con il muro), le giocatrici chiave per scavare il solco con una pur generosa Itas Trentino. Nella metà campo gialloblù in doppia cifra Frelih (10) e Pamio (14), in un pomeriggio nel quale Beltrami ha provato a trovare nella panchina le armi per cambiare l’inerzia della gara, gettando nella mischia le varie Rizzieri, Colombo, Galbero e Ristori Tomberli, senza però riuscire a contenere l’esuberanza della Wash4Green.

Beltrami si affida all’assetto tradizionale, con Monza in cabina di regia, Frelih opposto, Pamio e Susio laterali, Sismondi e Bovolenta al centro e Laporta libero. Monviso risponde con Ricci al palleggio, l’ex Lazda opposto, Enneking e Pistolesi schiacciatrici, Farina e Parini al centro, De Nardi libero.

La partenza è nel segno di Monviso (1-4), che mette fin da subito grande pressione con il servizio e lavora molto bene a muro e in difesa, trovando in Enneking la chiave per aggirare il muro trentino (4-8). L’ace di Enneking regala alle piemontesi il massimo vantaggio (4-10), l’Itas entra nel match e sul turno al servizio di Frelih costruisce la propria rimonta, giungendo con Pamio fino al -1 (10-11). Il match si fa decisamente più intenso ed equilibrato, Susio a muro tiene in scia Trento (15-16), che trova la sospirata parità grazie ad un altro block, questa volta firmato da Monza (20-20). Il tap-in di Sismondi vale pure il sorpasso (21-20), ma nel finale Lazda a muro e Enneking fanno la differenza, spingendo la Wash4Green al 23-25.

L’equilibrio nella fase iniziale del secondo set si spezza con il muro di Farina (9-12), ma dopo il provvidenziale time out di Beltrami l’Itas Trentino reagisce e torna in parità, con il mani-out di Pamio e l’ace di Susio (14-14). Questa volta a scappar via è Trento (18-16), Monviso non molla la presa (19-19) ma il gran muro di Sismondi su Enneking regala all’Itas un break preziosissimo (22-20). Un vantaggio minimo che Trento gestisce al meglio, con una ritrovata Frelih che si esalta nel finale di set conducendo le padrone di casa al 25-23.

La reazione piemontese è rabbiosa, Beltrami ferma il gioco già sul 2-6 ma una scatenata Alice Farina incrementa il divario, andando a segno in attacco, a muro e poco dopo anche dalla linea dei nove metri (4-13). Beltrami prova a mischiare le carte inserendo in posto 4 Ristori Tomberli prima e Galbero poi, ma Monviso non alza il piede dall’acceleratore. Entrano anche Rizzieri e Colombo, ma il parziale rimane saldamente nelle mani della Wash4Green, con Lazda a mettere a terra il pallone del 16-25.

Il leit-motiv non cambia nemmeno nel quarto set: il muro di farina vale l’1-4, l’errore di Susio il 3-8, con Beltrami che sul 6-13 ha già esaurito i due time out a disposizione. Entra anche Rizzieri in regia, ma gli errori di Trento spianano la strada ad un’ottima Monviso (9-17) con l’Itas che fatica a trovare soluzioni efficaci per aggirare il sistema muro-difesa delle ospiti. A chiudere la gara la fast di un’imprendibile Farina (17-25).

I protagonisti

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sono felice per come abbiamo saputo interpretare i primi due set, con un pizzico di rammarico per il primo parziale, in cui è mancata un po’ di costanza nel finale dopo una splendida rimonta. Dopo i primi due set, giocati forse al di sopra del nostro attuale livello, siamo oggettivamente scesi, loro sono cresciuti in battuta, muro e difesa e non siamo stati più in grado di rimanere in partita. Non siamo stati invece bravi a reagire ad un momento nel quale i nostri avversari hanno fatto tutto molto bene mettendoci in difficoltà, soprattutto in un quarto set nel quale non siamo riusciti a cambiare la nostra impronta di gioco. Siamo giovani e deve servirci da lezione per il futuro: il sogno di poter allungare la sfida a tie break c’era, ma dobbiamo essere onesti e accettare i valori in campo ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 1-3 (23-25 25-23 16-25 17-25) –

ITAS TRENTINO: Pamio 14, Bovolenta 5, Monza 2, Susio 9, Sismondi 6, Frelih 10, Laporta (L), Galbero 2, Colombo 2, Ristori Tomberli 2, Rizzieri. Non entrate: Iob, Fondriest, Luchi. All. Beltrami.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 11, Parini 7, Lazda 21, Enneking 15, Farina 15, Ricci 2, De Nardi (L), Cicogna 2, Bucciarelli, Mennecozzi. Non entrate: Bonansea (L), Modesti, Bosso. All. Giovi.

ARBITRI: Giulietti, Proietti.

Durata set: 27′, 31′, 23′, 22′; Tot: 103′. MVP: Farina.

BATTUTE: Itas Trentino 4 ace, 9 err; Wash4Green Monviso Volley 3 ace, 18 err.

ATTACCHI: Itas Trentino 43 vinc, 16 err; Wash4Green Monviso Volley 58 vinc, 11 err.

MURI: Itas Trentino 5 vinc; Wash4Green Monviso Volley 12 vinc.

MVP: Alice Farina (Wash4green Monviso Volley)

Spettatori: 402