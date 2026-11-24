TREBASELEGHE (PADOVA) - Il posticipo del decimo turno di campionato si risolve in tre set 3-0 (25-19 25-22 25-16) in favore della Nuvolí AltaFratte Padova che così si riappropria del quarto gradino della classifica. La squadra padovana parte più decisa aiutata anche dai tanti errori abruzzesi sia dai nove metri che in attacco ed il primo set ha poca storia. Più in gara la Tenaglia nel proseguo della serata con Riva e Provarono in crescita ma sempre ad inseguire una Padova che mantiene sempre la testa avanti con una batteria di attaccanti esaltate da una magistrale regia di Stocco. Il secondo set si mantiene in equilibrio sino a metà del suo svolgimento con una Nuvolí che accelera grazie ad un'ottima crescita di Lewis. Il terzo invece vede lo strappo prima già dalle prime battute con una Nuvolí ormai lanciata dagli acuti di Fiorio e da un muro sempre più invadente dove gioiscono Bovo (MVP), Stocco e Mazzon, è proprio a muro dove nel terzo set emerge la differenza mentre nel totale della gara la Nuvolí primeggia anche nella ricezione, nell'attacco e nel conto ace-battute sbagliate, vero tallone d'Achille delle abruzzesi nel match.

I protagonisti

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Altino è arrivata qui cambiando qualcosa nell’assetto tattico con la volontà di provarci, complimenti all’allenatore per come l’ha gestita, noi però siamo state brave a mettere in campo il giusto atteggiamento, abbiamo lavorato bene sul muro-difesa grazie al quale stiamo crescendo e questo ci ha permesso d’’imporre il nostro gioco. Sono contento delle soluzioni d’attacco che pian piano stiamo portando in campo, soprattutto da parte di quelle atlete meno impegnate sino a questo momento, questo senza nulla togliere a chi ci sta dando molte gioie da inizio anno, infine sempre molti complimenti a Martina (Stocco) per tutto quello che sta facendo mostrando un notevole senso di appartenenza e attaccamento alla maglia ».

Gabriele Tortorici (Allenatore Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Una costante che si presenta dalla prima giornata è che noi ce la giochiamo con tutti ma ci manca sempre qualcosa. Noi abbiamo affrontato oggi un'AltaFratte molto solida che ci ha concesso poco, da parte nostra non abbiamo trovato mai la battuta che è stata a volte fallosa e che spesso non ha messo in difficoltà la ricezione padovana che con palla in testa diventa ingiocabile. Questa è una costante purtroppo che ci porta insicurezza e la classifica non aiuta ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-0 (25-19 25-22 25-16) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 7, Mason 3, Mazzon 10, Bovo 10, Fiorio 10, Lewis 8, Maggipinto (L), Mirarchi, Angelina, Sposetti Perissinotto. Non entrate: Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Omonoyan 9, Provaroni 9, Pixner 7, Lupoli 1, Riva 10, Bernasconi 2, Ferrara (L), Stival 1, Mori 1, Maiezza, Ghibaudo, Farelli, Ndoye. All. Tortorici.

ARBITRI: Laghi, Di Lorenzo.

Durata set: 26', 28', 24'; Tot: 78'.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 3 ace, 8 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 2 ace, 16 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 35 vinc, 7 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 32 vinc, 11 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 10 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 6 vinc.

MVP: Laura Bovo (Nuvolí AltaFratte Padova)