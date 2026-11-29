ROMA -Piccoli cambiamenti nella classifica della LVF A2 Fineco dopo gli anticipi del sabato e la domenica valida per l’undicesima giornata di Regular Season. Chiuderà la giornata il Monday Night di domani, lunedì 30 novembre, tra l’Erreci Busto Arsizio e la Clai Imola Volley. In tutti i prepartita, le due capitane hanno letto il messaggio fonico dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Secondo posto blindato per la Wash4Green Monviso Volley, che espugna il PalaRadi della Caldaie Melgari VBC Cremonese in una match molto equilibrato per i primi tre set, tutti terminati ai vantaggi (25-27, 23-25, 26-24, 18-25). L’incontro si decide con un quarto parziale vinto senza troppe sofferenze dalle pinelle, ma dopo che le due squadre si erano sostanzialmente equivalse anche a referto: top scorers sia Enneking che Calkins con 22 punti, poi altre quattro giocatrici in doppia cifra per le cremonesi e altre tre per la squadra di coach Giovi. Si distingue Cicogna, ormai una certezza per Monviso, con 17 punti.

Tre punti e momentaneo terzo posto per la Nuvolì Altafratte Padova. Davanti al pubblico di Trebaseleghe, le ragazze di coach Sinibaldi si impongono in quattro set contro la Cosedil F3 Motors Akademia Messina (25-17, 25-23, 24-26, 25-17). Tolti i due parziali centrali, terminati entrambi con il minimo scarto alternativamente alle due contendenti, le padovane fanno valere la maggiore qualità, nonostante la conferma da regista-centrale per Stocco. Ruolo da protagonista per Mason, dolorosissima ex con 20 punti ed MVP, e per Fiorio (17), ma funziona anche il muro delle padrone di casa (14 colpi vincenti, 6 di Bovo). Non bastano alle ospiti i 21 punti di Bellia.

Non delude le aspettative il match del weekend tra l’Itas Trentino e la Ferraro SMI Roma Volley. Dopo oltre due ore di gioco e cinque set, sono le trentine a festeggiare grazie ad un tie-break d’autorità terminato 15-7. Sempre avanti la squadra di coach Beltrami nel corso della partita, ma il doppio vantaggio viene puntualmente ricucito dalle giallorosse (25-16, 15-25, 25-21, 17-25). A far pendere la bilancia verso le padrone di casa è soprattutto il 4% offensivo delle ospiti nella frazione decisiva. A referto, Frelih (22), Susio (20) e Pamio (16) si fronteggiano a viso aperto con Perovic (25) e Bosso (18), dando spettacolo.

Si decide al tie-break anche l’altro scontro diretto di metà classifica tra la Sigel Seap Marsala e l’Olio Pantaleo Fasano. A sorridere sono le siciliane, al quarto successo nelle ultime cinque partite. Due punti ottenuti in rimonta per le padrone di casa, avanti 25-23 ma poi sotto con il 22-25 e il 17-25 delle pugliesi. Ma la reazione nel quarto set è decisiva e la squadra di coach Guadalupi prima impatta (25-22) e poi controlla il set corto (15-10). Bella la sfida nella sfida tra le attaccanti: sia Nonnati e Bole che Korhonen e Salinas mettono a referto 43 punti di coppia.

Infine, vittoria importante per la Panbiscò Leonessa Altamura, che regola 3-0 la Trasporti Bressan Offanengo in uno scontro diretto più combattuto di quanto non lasci intendere il risultato (25-21, 25-22, 30-28). Le neroverdi commettono ben 26 errori, decisivi nei finali di set e soprattutto nella rimonta pugliese terminata con i lunghi vantaggi della terza frazione. A referto, 18 punti per Arciprete e 13 per Madan, importante il contributo di Pulliero (10 con il 70% in attacco).

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Una maratona pallavolistica da togliere il fiato, fatta di scambi interminabili, recuperi al limite dell’impossibile e cuore oltre l’ostacolo. Nella 11ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco, la Sigel Seap Marsala Volley conquista la quarta vittoria interna consecutiva superando l’Olio Pantaleo Volley Fasano al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-23, 22-25, 17-25, 25-22, 15-10). Due punti pesantissimi che alimentano una classifica già brillante e confermano il PalaSanCarlo come un autentico fortino inespugnabile. A rendere indimenticabile la serata lilibetana è stata soprattutto l’incredibile capacità difensiva messa in mostra da entrambe le formazioni, né le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi né le pugliesi di Coach Paolo Totero hanno mai concesso un pallone facile, dando vita ad azioni prolungate ed estenuanti in cui ogni singolo punto è stato conquistato con il sudore e la tenacia.

I protagonisti

Federica Nonnati (Sigel Seap Marsala Volley)- « Non è stata una partita facile, siamo partite bene, poi per un attimo abbiamo quasi mollato a causa di un calo fisico e mentale, anche per merito del buon gioco delle avversarie. Tuttavia, in cuor nostro abbiamo sempre saputo di poterla vincere. Facendo un ottimo gioco di squadra e esprimendo ciò che sappiamo fare, siamo riuscite a risalire e non c'è stata più storia, siamo state davvero brave a imporre il nostro ritmo ».

Il tabellino

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-2 (25-23 22-25 17-25 25-22 15-10) –

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Asonja 9, Sassolini 9, Caserta 9, Allasia 1, Bole 19, Biondi 3, Cicola (L), Nonnati 24, Dodi 3, Grippo 2, Marcuzzi 1, Adamczewska 1, Lo Dico. All. Guadalupi.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 2, Salinas 16, Salvatori 7, Korhonen 27, Pozzoni 6, Caneva 6, Vittorio (L), Favaretto 4, Da Pos 1, Bondavalli. Non entrate: Bulovic, Lavagnino. All. Totero.

ARBITRI: Cavicchi, Vangone.

Durata set: 30', 33', 28', 31', 18'; Tot: 140'.

BATTUTE: Sigel Seap Marsala Volley 6 ace, 13 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 7 ace, 7 err.

ATTACCHI: Sigel Seap Marsala Volley 64 vinc, 18 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 51 vinc, 14 err.

MURI: Sigel Seap Marsala Volley 11 vinc; Olio Pantaleo Volley Fasano 11 vinc.

MVP: Federica Nonnati (Marsala Volley)

Spettatori: 500

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo

La sosta non bagna le polveri alla Panbiscò Leonessa Altamura, che al PalaBaldassarra festeggia la seconda vittoria consecutiva da tre punti (la quarta stagionale) grazie al 3-0 contro la Trasporti Bressan Offanengo, scavalcando le cremasche in classifica. Match molto equilibrato in ognuno dei tre set disputati, con la squadra di Matteo Dell'Anna che ha avuto complessivamente il merito di sbagliare meno, mentre le neroverdi hanno pagato soprattutto gli errori (26 contro i 14 di casa), un fattore che ha inciso nei tre parziali serrati e incerti fino al rush finale. Emozionante la terza frazione, dove Offanengo ha avuto tre chance per riaprire l’incontro, mentre le padrone di casa hanno chiuso i conti al terzo tentativo (30-28), festeggiando la quarta vittoria stagionale. Per la Trasporti Bressan, la miglior marcatrice è stata la schiacciatrice Jessica Joly (12 punti), in cattedra soprattutto nel secondo parziale (6 punti con il 75% di positività in attacco).. Emozionante soprattutto il terzo set, con Offanengo che ha avuto tre chance per riaprire l'incontro mentre Altamura ha festeggiato al terzo match point (30-28) con l'attacco out di Costagli convalidato dal videocheck. A trascinare le padrone di casa, in primis, la schiacciatrice Alessia Arciprete, top scorer e anche mvp con 18 punti e il 43% di positività in attacco. Miglior marcatrice ospite, invece, Jessica Joly con 12 palloni messi a terra.

I protagonisti

Alessia Arciprete (Panbiscò Leonessa Altamura)- « È stata una bellissima partita soprattutto perché abbiamo spinto dal primo all’ultimo punto, specialmente nei primi due set. Nel terzo siano entrate un po’ sottotono, però siamo state brave a rimontare il gap iniziale e restare attaccate ad Offanengo. Il lavoro quotidiano in palestra paga sempre e sono convinta dei nostri mezzi e soprattutto della voglia che abbiamo di far bene ».

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « A parte l'inizio contratto del primo set dove abbiamo commesso 7 errori diretti che hanno aiutato Altamura, le due squadre poi se la sono giocata alla pari. Veniamo da una settimana precedente dove abbiamo giocato 15 set in tre partite, forse potevo gestire meglio i carichi, ma abbiamo dato tutto ciò che avevamo; in questo contesto è normale avere un calo e non posso che essere soddisfatto di come le ragazze abbiano affrontato la settimana. E' stato un match sicuramente equilibrato, Altamura ha saputo spuntarla ma questo passo falso non è un problema, il campionato è ancora lungo ed equilibrato ».

Il tabellino

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-21 25-22 30-28) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Svobodova 7, Pulliero 10, Serafini 3, Arciprete 18, Evola 3, Madan Rosales 13, Biagini (L), D'onofrio. Non entrate: Adubea, Mastrangelo, Orlandi, Cacciatore, Braida, Agbortabi. All. Dell'anna.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Campagnolo 9, Magnabosco 3, Joly 12, Martinelli 11, Taborelli 8, Visentin 10, Feduzzi (L), Costagli 4, Resmini, Pedrolli. Non entrate: Riccardi, Cakovic. All. Aime.

ARBITRI: Mannarino, Selmi.

Durata set: 28', 26', 39'; Tot: 93'.

BATTUTE: Panbisco' Leonessa Altamura 5 ace, 6 err; Trasporti Bressan Offanengo 2 ace, 13 err.

ATTACCHI: Panbisco' Leonessa Altamura 44 vinc, 7 err; Trasporti Bressan Offanengo 49 vinc, 12 err.

MURI: Panbisco' Leonessa Altamura 5 vinc; Trasporti Bressan Offanengo 6 vinc.

MVP: Alessia Arciprete (PanBiscò Leonessa Altamura)

Itas Trentino - Ferraro SMI Roma Volley

Un’Itas Trentino determinata e caparbia si fa rimontare per due volte dalla Ferraro SMI Roma Volley ma nel decisivo tie break sfodera una prova maiuscola che le consente di ritrovare il feeling con il successo dopo due sconfitte consecutive. Con Frelih (22 punti) e Susio (20 punti) punti di riferimento costanti in attacco per Monza (4 muri per la regista di Trento), le gialloblù non si sono scoraggiate dopo un quarto set dominato dalle capitoline, riaccendendosi in un tie break interpretato molto bene fin dall’inizio, in cui Pamio e Iob (oltre a Laporta, attentissima in difesa per tutta la gara) hanno dato un contributo fondamentale per arrivare al successo. Tra le fila laziali da rimarcare soprattutto la costanza in attacco di Perovic, top scorer della sfida con 25 palloni a terra.

Beltrami deve nuovamente rinunciare alle infortunate Sismondi e Fondriest e porta con sé in panchina l’ultima arrivata, la centrale Melissa Marku, tesserata proprio nella giornata di sabato. Il sestetto è quello annunciato con Monza al palleggio, Frelih opposto, Pamio e Susio laterali, Bovolenta e Iob al centro e Laporta libero. Roma risponde con Turlà al palleggio, Perovic opposto, Bosso e Torok schiacciatrici, Biesso e Martinelli al centro, Zannoni libero.

Roma si aggrappa ad un muro molto attento per rispondere al positivo avvio gialloblù (da 3-0 a 4-6), ma Frelih da posto 2 e Pamio in pallonetto concretizzano l’immediato sorpasso dell’Itas Trentino (7-6). Il sestetto di Beltrami cambia marcia: Monza mura Torok (10-8) e sul turno al servizio di Frelih la squadra di casa allunga in maniera significativa con l’opposta slovena e Pamio implacabili in contrattacco (13-8). Nella fase centrale del set Trento non sbaglia nulla, Frelih da posto 2 è una sentenza (19-12) e Roma non trova più soluzioni efficaci in attacco. Finale in discesa per Monza e compagne, con Bovolenta in fast che chiude velocemente la frazione (25-16).

Secondo set con un copione iniziale identico al parziale d’apertura: Trento allunga 5-1 con Susio, Roma risponde alla grande esaltandosi a muro e obbligando Beltrami al time out (5-7). Due attacchi fuori misura di Frelih spianano la strada alle capitoline (8-11), l’Itas fatica a tenere il passo della Ferraro che vola sul +8 con Biesso e Bosso in grande evidenza (11-19). Entra Galbero per Susio, ma la reazione trentina è timidissima con Roma che rimane padrona del campo e ristabilisce in un batter d’occhio la parità dei set con lo spunto al centro della solita Biesso (15-25).

Trento accusa il colpo (0-4 e 2-7) ma dopo una partenza shock ritrova serenità e soluzioni vincenti in attacco, risalendo fino al 7-8 con Iob attenta a muro e Pamio efficace in pipe. La rimonta la completa Monza con un servizio vincente (9-9), il velenoso turno in battuta della regista trentina porta in dote altre tre break point, con Iob ancora a segno con il muro (12-9). Roma si avvicina con l’ace di Biesso (16-14), ma Susio e Frelih ristabiliscono prontamente il +4 (18-14). Monza si aggrappa alla vivacità in posto 4 di Susio per blindare il vantaggio (20-16), ma un micidiale uno-due di Pecorari rianima la Ferraro SMI (21-20). Trento non si scompone, Frelih e Pamio tornano a passare con regolarità e firmano i quattro attacchi (due a testa) che consegnano la frazione all’Itas (25-21).

Altro avvio lanciato delle laziali, che volano sul 2-7 sfruttando l’ottimo turno in battuta di Bosso. Un altro ace, questa volta di Perovic, vale il +7 (4-11), l’Itas Trentino trova in Susio un’arma importante per provare a riaprire la frazione ma dopo una serie di spunti della numero tredici di casa (9-12) è nuovamente Roma a prendere il largo, con Torok e Bosso protagoniste del nuovo strappo ospite (14-21). Entrano Rizzieri e Colombo, ma il finale è tutto di marca ospite con Perovic che allunga la sfida al quinto set (17-25).

Super Frelih (e Laporta) in avvio di tie break, con Di Peco che termina già i propri time out quando Trento conduce 5-1. Pamio si esalta a muro (6-1), ma un parziale di 3-0 riaccende Roma (6-4). L’Itas rimane concentrata, la gara si infiamma e dopo il 9-6 firmato da Monza il coach ospite Di Peco rimedia un cartellino rosso che lancia le gialloblù sul 10-6. Il gran muro di Iob su Torok vale il +5 (11-6), Monza la imita con lo stesso fondamentale dopo uno scambio lunghissimo (12-6) e l’Itas intravede il traguardo. Una magia di Pamio vale il 14-7, Iob non perde tempo e su ricezione lunga regala i due punti all’Itas Trentino (15-7).

I protagonisti

Alessandro Beltrami (Itas Trentino)- « Una vittoria che dà valore al percorso che stiamo facendo, in un periodo non semplice per tante situazioni che non ci avevano permesso per venti giorni di allenarci al meglio. Non siamo stati costanti ma siamo stati molto belli in alcuni frangenti della gara. Mi è piaciuta la capacità di reagire nei momenti di difficoltà, che non è una delle nostre caratteristiche ma che stiamo cercando di costruire nel tempo. Abbiamo mostrato un grosso carattere e non posso che dire brave alle ragazze ».

Giorgia Zannoni (Ferraro SMI Roma Volley)- « C’è un po’ di rammarico per come è arrivata questa sconfitta. A parte il primo set siamo sempre partite bene e abbiamo imposto il nostro gioco per larghi tratti della gara, ma siamo state penalizzate da qualche momento di blackout che ci è costato caro ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO - FERRARO SMI ROMA VOLLEY 3-2 (25-16 15-25 25-21 17-25 15-7) –

ITAS TRENTINO: Pamio 16, Bovolenta 6, Monza 7, Susio 20, Iob 3, Frelih 22, Laporta (L), Colombo, Galbero, Rizzieri. Non entrate: Marku, Fondriest, Luchi, Ristori Tomberli. All. Beltrami.

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Biesso 7, Perovic 25, Bosso 18, Martinelli 8, Turla' 2, Torok 6, Zannoni (L), Pecorari 3, Baratella. Non entrate: Escamilla, Muzi. All. Di Peco.

ARBITRI: Laghi, Aleo.

Durata set: 26', 25', 28', 24', 15'; Tot: 118'.

BATTUTE: Itas Trentino 1 ace, 9 err; Ferraro Smi Roma Volley 3 ace, 8 err.

ATTACCHI: Itas Trentino 63 vinc, 15 err; Ferraro Smi Roma Volley 53 vinc, 12 err.

MURI: Itas Trentino 10 vinc; Ferraro Smi Roma Volley 13 vinc.

MVP: Martina Susio (Itas Trentino)

Spettatori: 548

Nuvolì Altafratte Padova - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Con il cipiglio della grande la Nuvolì Altafratte Padova supera in quattro set la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Equilibrio iniziale rotto da qualche errore di troppo della Cosedil che in attacco impensierisce la Nuvolí con la sola Bellia, la squadra gialloblù fa presto il vuoto sospinta da tutto il fronte d’attacco che vive pure sulle tante difese padovane guidate dalla solita super Maggipinto. A metà set il conto errori dice 1-5 mentre il muro 4-0, sempre in favore delle padrone di casa. Dal 20-10 la Cosedil rende meno amaro il finale rientrando ma non spegnendo la volata delle tigri di casa che chiudono 25-17col muro di Mason;

Se nel primo set erano stati gli errori dal campo a dare torto alla Cosedil, nella seconda frazione sono i nove metri a tradire le ospiti (già 1-4 a metà set) con Nuvolí che ne approfitta per scappare 5-2. Stavolta la reazione delle siciliane non si fa attendere e le messinesi si portano in scia delle padovane, lo fanno trascinate dalla solita Bellia e dalla coppia straniera Henderson e Lindgren. Arriva la parità a 19 con due ace di Bellia, torna avanti la Nuvolí con le bordate di FIorio, Mason e Mazzon ma a 23 è ancora parità, ci pensano allora due muri di Lewis a portare nelle casse padovane pure la seconda frazione 25-23;

Messina ha nell’inizio della terza frazione il suo miglior scatto della giornata 1-4, un vantaggio propiziato da Lindgren alla quale si affianca Franceschini. Adesso tocca alla Nuvolí ad inseguire e lo fa nel modo migliore sfruttando la verve di Fiorio, Mason e Lewis. Il turno al servizio di Peroni riporta il vantaggio alle siciliane 12-15 ma non è ancora decisivo, il gioco si fa più spezzettato e gli errori aumentano, tutto a vantaggio della Nuvolí che a 21 si trova ancora a braccetto delle Cosedil. E’ volata finale, la formazione ospite se la aggiudica con la conclusione di Lindgren che fissa il 24-26;

Il set subito non placa la voglia di tre punti di una Nuvolí che riparte di gran carriera in un quarto set che risulta il meno combattuto, 8-4 con accelerazione di Fiorio che poi passa il testimone ad una Mason che trova molta gloria tra muri ed attacchi, la Cosedil sembra più sulle gambe, Lindgren ed Henderson provano a rintuzzare gli attacchi delle gialloblù ma il distacco vede una Nuvolí controllare le avversarie sempre a distanza di sicurezza, quando poi Bovo ci mette altri muri, per la Cosedil si fa notte fonda e le siciliane cedono 25-17 con l’ultimo colpo subito da Lewis.

La Nuvolí arriva nel migliore dei modi alla sosta di campionato mettendo in saccoccia altri tre punti pesanti nella sua corsa nell’alta classifica.

La squadra padovana è apparsa più continua, meno fallosa in attacco e al servizio ad inizio gara e quando c’è stato da battagliare non si è tirata indietro. Adesso per la Nuvolí un turno di riposo e appuntamento in campo il 13 dicembre quando Maggipinto e compagne saranno ospiti della Trasporti Bressan Offanengo.

I protagonisti

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Bello il nostro approccio alla gara, due ottimi primi set, col giusto atteggiamento, seguendo quello che avevamo preparato in settimana, abbiamo portato Messina a forzare qualcosa e questo ci ha consentito di approfittare di qualche loro errore. Nel terzo set gli errori sono passati maggiormente in casa nostra, errori ed un’efficenza in attacco troppo bassa, il tutto ad inizio set e sono stati errori che ci siamo portati dietro per tutto il parziale, a quel punto la cosa che mi è piaciuta maggiormente è stata la reazione nel quarto set dove abbiamo tirato fuori quello che ci contraddistingue, la ricezione è risalita e l’attacco è arrivato al 70% e con un attacco così è difficile trovare un avversario che ti contrasti. Bello aver concluso così prima della pausa nella quale cercheremo di recuperare le energie perché più settimane con molte gare ravvicinate arrivano a sfiancarti ».

Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Dal punto di vista del gioco dobbiamo essere soddisfatti, perché stiamo crescendo e questo rappresenta sicuramente l'aspetto più positivo della serata. Abbiamo tenuto bene fino al quarto set, con un terzo parziale giocato davvero molto bene. Il rammarico più grande riguarda proprio il quarto set, dove siamo entrati in campo un po' scarichi, probabilmente sia sotto il profilo fisico che tecnico. In quella fase avremmo potuto fare qualcosa in più. Detto questo, dobbiamo portarci dietro la qualità di questa prestazione. Stiamo diventando più cinici nei momenti che contano, ma non ancora quanto vorremmo. Nel secondo set abbiamo avuto alcune occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare. È lì che dobbiamo crescere ulteriormente, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello tattico, perché ci sono punti che, in determinati momenti della partita, vanno gestiti in modo diverso. Questo significa che c'è ancora margine di miglioramento anche nella lettura delle situazioni di gioco. Ripeto, sono molto soddisfatto della nostra crescita e della qualità espressa oggi, ma ci manca ancora quell'ultimo step per fare il salto di qualità definitivo ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 3-1 (25-17 25-23 24-26 25-17) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Mason 20, Mazzon 11, Bovo 10, Fiorio 17, Lewis 11, Maggipinto (L), Mirarchi. Non entrate: Angelina, Sposetti Perissinotto, Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 3, Bellia 21, Franceschini 3, Lindgren 14, Peroni 1, Quero 7, Rolando (L), Henderson 10, Colombano 1, Gazzola 1, Caruso, Pegoraro. All. Barbieri. ARBITRI: Lobrace, Peccia

Durata set: 24', 27', 38', 24'; Tot: 113'.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 4 ace, 7 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 5 ace, 13 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 54 vinc, 9 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 52 vinc, 12 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 14 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 4 vinc.

MVP: Chiara Mason (Nuvolí AltaFratte Padova)

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Wash4Green Monviso Volley

La Wash4Green Monviso Volley espugna anche il Pala Raschi di Parma superando 3-1 la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Una partita sofferta per la compagine gialloblu, partita bene nei primi due parziali ma sempre raggiunta e agganciata nei finali dalla formazione casalinga. Nel terzo la Caldaie Melgari riapre i giochi ma la squadra piemontese non ci sta, prende il controllo nel quarto set mantenendo sempre un buon margine di vantaggio e con lucidità porta a casa partita e bottino pieno. Enneking è la top scorer del match (insieme a Calkins) con 22 punti, per la schiacciatrice americana anche il premio mvp. Il Monviso commette tanti errori al servizio (15 contro 8 della Vbc) ma in attacco sbaglia meno dell’avversaria (9-14). A muro entrambe le formazioni chiudono con 11 punti. In attacco, invece, le ospiti lavorano meglio: 26% contro il 14% delle padrone di casa.

La Wash4Green mette subito le distanze nel primo set (4-8). Enneking attacca di potenza e Calkins manda out (7-12). Lucherini ferma il gioco. Farina in fast difende il vantaggio e Cicogna incalza (13-16). Cremona non si arrende, Calkins e Mescoli in attacco riportano le compagne in corsa (17-18) ma Pistolesi firma il punto del cambio palla, poi è Enneking a riportare a + 5 le ospiti (17-22). Mescoli al servizio tiene agganciate le sue (21-23) e Giovi chiama time out. Calkins non passa ed è set point. La Vbc è determinata, aggancia 24-24 e passa avanti con l’ace di Zanella. Il Monviso riprende palla, sfrutta un errore in attacco di Populini, poi arriva il muro di Parini su Calkins ed è 25-27.

Come nel primo parziale alla ripresa del gioco Ricci e compagne si prendono subito qualche lunghezza di vantaggio (2-6). Pistolesi attacca prima in diagonale poi in parallela (5-11) e Parini ferma Populini per il 7-12. La Caldaie Melgari accorcia, dai nove metri Mescoli mette a segno un punto diretto che vale il -2 (12-14). Diagonale stretta di Pistolesi e pipe di Enneking per il 14-18. Mescoli gioca bene con le mani del muro (17-19). Le padrone di casa accorciano ancora (19-20) e come nel primo set agganciano sul 23-23. Il mani out di Pistolesi vale il 24-23 poi è ancora Parini a chiudere con un muro su Populini.

Il terzo parziale parte a favore delle padrone di casa (5-2). Giovi interrompe subito il buon momento della squadra avversaria ma Cremona tiene la testa avanti con Populini (7-5). Nwokoye difende il vantaggio (13-10) e dai nove metri mette a segno l’ace del +4. Farina a muro accorcia (15-14) ma, Zanella a muro su Bucciarelli, e Populini in attacco riportano le compagne a +3 (17-14). Cicogna tiene le sue in scia, Farina in fast sigla il -1 (23-22) ed Enneking annulla la prima palla set delle padrone di casa (24-24). Biucciarelli in battuta regala il 25-24 e Calkins chiude 26-24.

Più equilibrato l’avvio del quarto set (3-3). Servizio vincente di Zanella per il 6-7. Populini non passa, Enneking attacca il punto del 7-11. Farina alza il muro (10-14) e Cicogna firma il 12-17. La Wash4Green vuole chiudere i giochi, non concede più nulla a Cremona e con Bucciarelli chiude 18-25.

I protagonisti

Irene Mescoli (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Abbiamo lavorato tutta settimana sul punto di vista della reazione, sull’affrontare questa partita in modo diverso da come abbiamo affrontato le gare fino ad ora. Secondo me l’abbiamo fatto, molto bene. Ci siamo fatte valere per la squadra che siamo e per come lavoriamo tutti i giorni. Credo che se riusciremo a mantenere questo livello, sarà dura un po’ per tutti, da qui in avanti. Credo che ciò che abbiamo dimostrato oggi possiamo replicarlo in futuro. Sono molto orgogliosa di questa squadra e dell’impatto con cui siamo entrate, concentrate, con attenzione, lucidità e grinta soprattutto, per cui sono molto contenta ».

Sveva Parini (Wash4Green Monviso Volley)- « È stata una gara tosta e combattuta. Sapevamo che avremmo trovato un avversario pronto a metterci in difficoltà e difatti, questa partita ne è stata la dimostrazione. Brave loro a metterci in difficoltà, ma allo stesso tempo brave noi a reagire, a non mollare e a portare a casa i tre punti. I nostri sono obiettivi importanti ma ritengo che dobbiamo pensare ad una partita per volta e crescere come squadra, perché le avversarie non lasciano nulla al caso. Noi conosciamo i nostri mezzi e possiamo fare molto bene. Dobbiamo lavorare, crescere, avere la determinazione e l’umiltà di riconoscere il valore dell’avversario e di essere pronte ogni domenica ».

Il tabellino

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 1-3 (25-27 23-25 26-24 18-25) –

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Populini 10, Nwokoye 10, Prandi 2, Mescoli 12, Zanella 11, Calkins 22, Gambini (L), Viti. Non entrate: Piciocchi (L), Taje', Muzi, Bernardeschi, Menon. All. Lucherini.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Ricci 1, Pistolesi 9, Parini 10, Cicogna 17, Enneking 22, Farina 12, De Nardi (L), Bucciarelli 6, Mennecozzi, Modesti. Non entrate: Lazda, Bonansea (L), Bosso. All. Giovi.

ARBITRI: Papapietro, Ghirardini.

Durata set: 35', 30', 36', 29'; Tot: 130'.

BATTUTE: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 7 ace, 8 err; Wash4Green Monviso Volley 3 ace, 15 err.

ATTACCHI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 49 vinc, 14 err; Wash4Green Monviso Volley 63 vinc, 9 err.

MURI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 11 vinc; Wash4Green Monviso Volley 11 vinc.

MVP: Alyssa Enneking (Wash4Green Monviso Volley)

Spettatori: 400

I RISULTATI

Sigel Seap Marsala Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-2 (25-23, 22-25, 17-25, 25-22, 15-10);

Club Italia - C.B.L. Costa Volpino 1-3 (19-25, 25-11, 21-25, 23-25) Giocata ieri;

Erreci Busto Arsizio - Clai Imola Volley 0-0 Si gioca lunedì 30 novembre 2026, ore 20.30

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-21, 25-22, 30-28);

Itas Trentino - Ferraro SMI Roma Volley 3-2 (25-16, 15-25, 25-21, 17-25, 15-7);

Nuvolì Altafratte Padova - Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1 (25-17, 25-23, 24-26, 25-17);

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Wash4Green Monviso Volley 1-3 (25-27, 23-25, 26-24, 18-25);

Bartoccini +energia Perugia - Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-10, 13-25, 25-11, 25-20) Giocata ieri.

Ha riposato: Tenaglia Altino Avastese Volley

LA CLASSIFICA

Bartoccini +energia Perugia 27, Wash4Green Monviso Volley 26, Nuvolì Altafratte Padova 23, C.B.L. Costa Volpino 23, Erreci Busto Arsizio 21, Itas Trentino 18, Ferraro SMI Roma Volley 18, Sigel Seap Marsala Volley 17, Olio Pantaleo Volley Fasano 14, Panbiscò Leonessa Altamura 13, Club Italia 12, Trasporti Bressan Offanengo 11, Clai Imola Volley 10, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 8, Narconon Volley Melendugno 8, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 5 dicembre 2026, ore 16.00

Erreci Busto Arsizio - Club Italia



Domenica 6 dicembre 2026, ore 15.00

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Caldaie Melgari VBC Cremonese



Domenica 6 dicembre 2026, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Sigel Seap Marsala Volley

C.B.L. Costa Volpino - Itas Trentino

Clai Imola Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Olio Pantaleo Volley Fasano - Ferraro SMI Roma Volley

Tenaglia Altino Avastese Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Wash4Green Monviso Volley - Bartoccini +energia Perugia

Riposa: Nuvolì Altafratte Padova