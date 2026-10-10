Conegliano vince e convince contro la UYBA

VILLORBA (TREVISO)- Un primo set stellare, due parziali di resilienza e qualità: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano regola la Laica Cioccolato UYBA per 3-0 e bissa il successo della prima giornata di LVF A1 Fineco. È la serata di Raffa Folie, al ritorno in campo al Palaverde dopo 4 anni: la centrale è l’MVP dell’incontro, top scorer per le Pantere Isabelle Haak grazie a 18 punti, 2 ace (suo il servizio vincente alla fine) e 4 muri.

Coach Daniele Santarelli sceglie Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu bande, Fahr e Folie al centro, De Gennaro libero. Dall’altra parte, coach Barbolini schiera Seki, Wada, Battista, Grozer, Torcolacci, Munarini e Pelloni libero. Prima del fischio d’inizio, tripla premiazione in casa Prosecco DOC: coach Santarelli riceve il riconoscimento di miglior allenatore dello scorso campionato, Linda Manfredini quello di miglior U21 e Isabelle Haak quello di miglior giocatrice della LVF A1 Fineco passata.

Partenza perfetta della Prosecco DOC: nel 5-0 che porta al primo time-out ospite ci sono due muri di Haak e due attacchi vincenti di Gabi. Ma Busto si rimbocca le maniche e macina, serve un muro di Folie per chiudere uno scambio infinito, poi Zhu la imita subito dopo (10-5, saranno addirittura 9 i muri di squadra nel primo parziale). Lato UYBA entrano Spaziano e Malual, ma le Pantere voltano sul +10 e oltre (19-8): Wolosz e compagne schiaccianti nel finale, 6-0 di parziale per chiudere il primo set già sul 25-9.

La Prosecco DOC resetta in vista seconda set: Fahr viene pescata due volte da Wolosz e Torcolacci risponde (10-10), Grozer sblocca il vantaggio per l’UYBA (12-13), è un break point e un muro di Gabi a dare una nuova accelerata alle gialloblù (16-13, la verdeoro è la miglior scorer delle Pantere che portano 6 attaccanti in marcatura multipla nel secondo set). Ovazione per un salvataggio di De Gennaro ma Wada mura (19-16), Manfredini a servizio e Parlangeli sono gli innesti dalla panchina, Di e Adigwe rilevano la diagonale sul finale, coach Santarelli ricorre al primo time-out sul 23-20. Di alza alla grande per Folie, dopo un errore di Busto in attacco le Pantere festeggiano il 2-0 (25-21).

Uno-due in apertura di terzo set targato Fahr e Haak a muro per la Prosecco DOC, Torcolacci pesca l’ace del vantaggio farfalle (4-5). Haak fa lo stesso bastonando dai 9 metri, Munarini mura due volte e Busto si tiene stretto il break di vantaggio (9-11). È un turno a servizio di Fahr a spezzare l’inerzia della Laica Cioccolato (14-12, 9 punti con il 61% offensivo per la centrale), ma Grozer non ha perso smalto (15-18): entrano Piovesan e Manfredini a servizio, Adigwe si sblocca e fissa la parità a 19. Finale di set palpitante, dopo la difesona di Fahr è Zhu a regalare il primo matchpoint (8 graffi con 2 muri per la superstar cinese), dopo un ping-pong di occasioni Haak la chiude con l’ace (27-25).

I protagonisti

Raphaela Folie (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Festeggiamo una bella vittoria di fronte al nostro pubblico, era la prima gara per me al ritorno in Italia e dal campo ho sentito il Palaverde come sempre. L'A1 è il campionato più bello del mondo, oggi abbiamo affrontato una squadra forte che non ha mollato nel secondo e nel terzo set. Il primo parziale lo abbiamo fatto a modo, la vittoria è preziosa ».

Enrico Barbolini (Allenatore Laica Cioccolato Uyba)- « Falsa partenza nel primo set per noi, ma anche molti meriti a Conegliano. Siamo stati però bravi a rialzarci e a rendere la vita difficile all'Imoco nei set successivi. Noi non potevamo chiedere di meglio da queste prime giornate: il roster è giovane, nuovo al campionato italiano. Prendiamo quindi solo gli aspetti positivi, sperando che quelli negativi ci aiutino a crescere più in fretta ».

Il tabellino

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-0 (25-9 25-21 27-25) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 9, Fahr 9, Haak 18, Zhu 8, Folie 7, De Gennaro (L), Adigwe 4, Yao, Piovesan, Manfredini. Non entrate: Sillah, Cekulaev, Arici. All. Santarelli.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Munarini 2, Seki 2, Battista 4, Torcolacci 6, Wada 12, Grozer 15, Pelloni (L), Spaziano, Parlangeli, Monaco, Otomo, Malual. Non entrate: Martinez Vela, Marchesini. All. Barbolini.

ARBITRI: Clemente, Curto.

Durata set: 18', 28', 31'; Tot: 77'.

BATTUTE: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3 ace, 7 err; Laica Cioccolato Uyba 3 ace, 10 err.

ATTACCHI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 42 vinc, 6 err; Laica Cioccolato Uyba 34 vinc, 8 err.

MURI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 12 vinc; Laica Cioccolato Uyba 4 vinc.

MVP: Raphaela Folie (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4993