Terza vittoria per Vallefoglia, sbancata Brescia

Non basta a coach Solforati una bella prestazione davanti al pubblico amico, certamente la migliore fin qui in stagione. Le giallonere lottano e passano avanti 1-0, vincendo il primo set della nuova esperienza in A1 25-20. Mihaljevic è decisiva con 5 punti, ma anche la regia di Bartolucci e il doppio cambio con Schillkowski e Kavalenka funziona alla grande, sorprendendo le biancoverdi.

Brescia inizia bene anche il secondo set ma Vallefoglia non si disunisce e con Bici e Frantti (6 punti a testa) effettua il sorpasso e si prende la frazione 20-25. La partita rimane combattuta, anche il terzo parziale resta in bilico fino alla fine ma l’accelerata vincente arriva grazie a Kochurina, devastante e infallibile con 7 punti e il 75% dal campo, fondamentali nel 22-25 che regala il vantaggio alle ospiti.

Le ragazze di coach Pistola non si fermano e continuano a mettere sotto pressione la difesa delle padrone di casa, che alla fine cede 17-25 consegnando i tre punti a Vallefoglia. Premio di MVP proprio per la centrale russa Kochurina, che chiude con 16 punti, solo quattro in meno di Bici che ne piazza 20. Amarezza ma qualche segnale positivo per Brescia, che si consola con i 12 punti di Mihaljevic e gli 11 di Nardelli.

I protagonisti-

Rachele Nardelli (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « È difficile dire a caldo cosa è mancato oggi. Penso si sia vista una squadra che lotta su ogni palla e magari fa ancora un po’ fatica a reggere questi ritmi però stiamo lavorando tanto bene in palestra. Possiamo ritenerci mezze soddisfatte oggi. Secondo me, come detto anche settimana scorsa, ci manca un po’ la battuta, mi dispiace perché in allenamento facciamo di più ».

Elizaveta Kochurina (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Potevamo partire molto meglio, ma grazie a Dio dal secondo set in poi siamo riuscite a cambiare decisamente ritmo e a giocare come una squadra. Per noi questo è un ottimo risultato, siamo molto felici ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-20 20-25 22-25 17-25)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 4, Nardelli 11, Modestino 9, Mihaljevic 12, Veneva 5, Olivotto 3, Parrocchiale (L), Kavalenka 9, Markovic 5, Novosel 2, Bytsenko 1, Schillkowski. Non entrate: Ruggieri. All. Solforati.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 8, Bici 20, Giovannini 8, Kochurina 16, Gray 2, Bolzonetti 6, De Bortoli (L), Frantti 14, Blasi, Davidovic, Bridi. Non entrate: Varela Gomez, Bierria. All. Pistola.

ARBITRI: Serafin, Manzoni.

Durata set: 30', 31', 30', 29'; Tot: 120'.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 ace, 8 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 48 vinc, 11 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 60 vinc, 13 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 vinc; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 11 vinc.

MVP: Elizaveta Kochurina (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1200