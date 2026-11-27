L’undicesimo turno di Regular Season si aprirà domani, sabato 28 novembre. Alle ore 20 in esclusiva DAZN, la Cda Volley Talmassons FVG, nona ma con gli stessi punti di San Giovanni, ottava, ospiterà al PalaCarnera di Udine la Numia Vero Volley Milano, chiamata a rispondere alla prima sconfitta stagionale. Un’ora più tardi, in diretta su RaiPlay (Rai Sport dalle 21.15 circa) e DAZN, spazio invece a Granda Volley Cuneo contro Savino Del Bene Scandicci. Le piemontesi sono penultime con 4 punti, le toscane quinte con l’obiettivo, ancora a portata di mano, di conquistare il quarto posto che garantirebbe la disputa dei quarti di coppa in casa.

Domenica quattro gare alle 17. In esclusiva DAZN, la rediviva Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi, settima, affronta la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, quarta a +7, mentre la Banca Valsabbina Millenium Brescia, ultima con 3 punti, ospita in un derby lombardo la Laica Cioccolato Uyba, decima a quota 8. In diretta su DAZN che sul canal, la capolista Prosecco Doc. A.Carraro Imoco Conegliano cercherà pronto riscatto dopo il k.o. europeo accogliendo l’Omag Consolini Volley 1907 mentre, a Palazzo Wanny, Il Bisonte Firenze e la CBF Balducci Hr Macerata si scontreranno in un match molto importante, anche in diretta TikTok, per la parte bassa della classifica.

Infine, alle ore 18 su DAZN e Youtube, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, imbattuta da sei giornate, tenterà di blindare il suo terzo posto sfidando la ChorusLife Bergamo, sesta, in una partita che promette tante emozioni.

In tutte le partite del fine settimana, squadre ed atlete parteciperanno alle iniziative organizzate dalla Lega Volley Femminile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

TUTTE LE SFIDE

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - ChorusLife Volley Bergamo

L'impresa firmata al PalaIgor di Novara è ancora negli occhi ma per la Reale Mutua Fenera Chieri '76 è già tempo di voltare pagina. La nuova sfida che attende le biancoblù si chiama ChorusLife Volley Bergamo, match valevole per l'undicesima giornata della LVF A1 Fineco in programma domenica 29 novembre (ore 18) al PalaFenera. Questo terzultimo turno del girone d'andata mette in palio punti di notevole peso specifico per entrambe le squadre. Con una vittoria e la giusta combinazione di risultati dagli altri campi le chieresi potrebbero garantirsi con due giornate d'anticipo un piazzamento fra le prime quattro al giro di boa della stagione, con i vantaggi conseguenti per il quarto di Coppa Italia. Le orobiche da parte loro sono anch'esse a caccia di punti preziosi per la coppa, sia in termini di piazzamento nella griglia sia per centrare una qualificazione molto vicina ma ancora non matematica. Una curiosità statistica: tanto Chieri quanto Bergamo sono nove imbattute fuori casa. Nei dieci precedenti col Volley Bergamo 1991 le biancoblù si sono imposte nove volte. Considerando anche la precedente società orobica le sfide in A1 salgono a tredici, con un bilancio complessivo di undici affermazioni chieresi a due. Due le ex, una per parte: Stella Nervini e Federica Carletti.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Stella Nervini a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Federica Carletti a Chieri Fenera '76 nel 2024/2025



Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Ci aspettano partite sempre più toste, non solo per consolidare la posizione in classifica, ma anche in ottica quarti di Coppa Italia, per cercare di giocarceli in casa, che sappiamo essere un nostro punto di forza. La partita con Bergamo sarà molto interessante. Loro hanno appena perso una giocatrice che finora è stata molto importante, ma comunque hanno una rosa ampia. È una squadra assolutamente interessante, hanno disputato un ottimo inizio di campionato e penso che giochino una pallavolo anche simile alla nostra, è un gioco molto veloce. Credo sarà una bella gara. Hanno un sestetto veramente ben collaudato, ottimi giocatori, hanno un palleggiatore giovane che comunque sta già dando prova di essere un ottimo palleggiatore per questo campionato, quindi penso che dovremo stare molto attente, loro sicuramente verranno agguerrite, perché è una partita importante anche per la loro classifica. Hanno già dato del filo da torcere un po' a tutte le big, quindi non dovremo sottovalutarle da nessun punto di vista. Spero che approcceremo la partita al meglio e mi auguro che il PalaFenera sia pieno di persone per aiutarci e assistere a una bella gara ».

Safa Allaoui (ChorusLife Volley Bergamo)- « Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore. Ci stiamo preparando con grande attenzione, lavorando in palestra per arrivare pronte ad affrontare ogni situazione. Dovremo essere aggressive, concentrate e soprattutto giocare di squadra, aiutandoci in ogni momento. Sappiamo che sarà una sfida impegnativa, ma vogliamo andare in campo per dare il massimo e provare a portare a casa punti importanti ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano

Il grande volley femminile torna a Udine. Domani, sabato 28 novembre, alle ore 20.00, la CDA Volley Talmassons FVG ospiterà al PalaCarnera Credifriuli la Numia Vero Volley Milano, nella sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 Fineco. Dopo il successo di pubblico registrato in occasione della sfida contro Conegliano, l’impianto udinese si prepara a vivere un’altra grande serata di pallavolo. Le Pink Panthers, reduci dalla sconfitta di Bergamo, affronteranno una delle formazioni più prestigiose del panorama internazionale, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la grande cornice di pubblico del PalaCarnera Credifriuli. A fronte del tutto esaurito nei settori ordinari, rimangono disponibili gli ultimi tagliandi in Curva Est, settore dedicato agli ospiti, al prezzo di 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: - Allenatori: Fabio Parazzoli a Milano Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « È una partita molto importante, soprattutto per la caratura dell’avversario. Milano ha appena esordito in Champions League e, dopo aver affrontato noi, sarà impegnata in un’altra trasferta europea. Non ci aspettiamo comunque un turnover, anzi, speriamo di poterci confrontare con la formazione titolare di questa squadra. Sarà una gara nella quale l’attacco dovrà essere il nostro principio guida. Le nostre ragazze hanno già dimostrato di essere ambiziose e di volersela giocare contro qualsiasi avversario ».

Hena Kurtagić (Numia Vero Volley Milano)- « Nell’ultima gara di campionato contro Conegliano eravamo molto vicine alla vittoria: ci serve un po’ più di fortuna e lucidità per chiudere queste partite a nostro favore. In ogni caso impariamo sempre qualcosa di nuovo da queste sconfitte. Stiamo lavorando bene durante la settimana, lo abbiamo dimostrato in Champions League con la vittoria contro una squadra giovane e determinata come Parigi. Abbiamo iniziato un periodo intenso tra allenamenti e partite, ma l’obiettivo rimane quello di raccogliere i migliori risultati possibili, sia in Italia che in Europa. Già nel match contro Talmassons daremo il massimo per tornare al successo e ritrovare tre punti importanti per il nostro percorso nella LVF A1 Fineco ».

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Dopo l'esordio vittorioso in CEV Champions League, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al ritorno in campo in campionato, per l'undicesimo turno di regular season: domenica alle 17 (diretta su DAZN) al Pala Igor le azzurre sfideranno Vallefoglia delle tantissime ex. Tra le fila delle marchigiane, infatti, militano ben cinque ex igorine: Bici (campionessa d'Europa a Novara, nel 2019), Bolzonetti (cresciuta nel vivaio azzurro), Candi (protagonista della promozione in A1), Giovannini e Varela Gomez (entrambe in azzurro nel 2022-2023, con all'attivo la semifinale di Champions League). Una invece la ex da parte novarese: la regista Giulia Carraro, protagonista a Vallefoglia nel 2022-2023. Sarà la sfida numero undici tra i due club, con il bilancio che al momento pende nettamente a favore della Igor Volley, vittoriosa dieci volte su dieci.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia Carraro a Vallefoglia Megabox nel 2022/2023; Erblira Bici a Novara Igor nel 2018/2019; Alessia Bolzonetti a Novara Igor nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Sonia Candi a Novara Igor nel 2012/2013; Gaia Giovannini a Novara Igor nel 2022/2023; Lucia Varela Gomez a Novara Igor nel 2022/2023



Giulia Carraro (Igor Gorgonzola Novara)- « Sappiamo perfettamente che con Vallefoglia sarà una sfida tosta e complicata, contro un avversario che è partito forte e che negli ultimi anni si è attestato tra le belle realtà del campionato di serie A1. Veniamo da una vittoria bellissima e importante in Champions League ma non dobbiamo perdere di vista le difficoltà con cui stiamo facendo i conti, perché la vittoria di Treviso non le cancella. Servirà mostrare anche in campionato la migliore versione di noi, perché a questo punto fare punti diventa di vitale importanza ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Quella con Novara sarà una partita difficile per noi, prima di tutto per il valore assoluto del suo organico, e poi perché loro sono in un momento particolare. L’arrivo di un nuovo allenatore determinerà cambiamenti tattici, e da una squadra forte come la loro mi aspetto una grande reazione. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti e a far fronte alla loro voglia di riscatto ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Laica Cioccolato Uyba

L’undicesima giornata di Serie A1 Fineco propone una sfida tutta lombarda: domenica 29 novembre, alle 17, al PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia affrontano le Farfalle della Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio. Le due squadre, che si sono già incontrate in preseason al torneo “Volley sotto il Mucrone” di Biella, vanno entrambe a caccia di punti preziosi per la classifica: lo spettacolo è assicurato! Reduci dalla sconfitta sul campo di Scandicci, le Leonesse sono ferme all’ultimo posto in classifica, a quota 3 punti (a una sola lunghezza da Cuneo - squadra che Millenium affronterà in trasferta proprio nella prossima giornata, nella serata di venerdì 4 dicembre - e a tre da Macerata). Tornate in palestra con la volontà di lavorare e crescere ancora, Parrocchiale e compagne vogliono affrontare il match con Uyba con determinazione. Decima forza della massima serie - con 8 punti conquistati nelle vittorie contro Talmassons e San Giovanni e nei tie-break persi con Novara e Vallefoglia -, la Laica Cioccolato Uyba arriva al PalaGeorge con l’obiettivo di rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive (con la Megabox appunto, e poi con la Savino del Bene e Il Bisonte). Raccogliere punti a Montichiari sarebbe di buon auspicio anche in vista dei successivi scontri diretti: le bustocche chiuderanno il girone di andata, infatti, contro Macerata e Cuneo.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Rossella Olivotto a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Matilde Munarini a Millenium Brescia nel 2022/2023; Francesca Parlangeli a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Alice Torcolacci a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024



Paola Ruggieri (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Torniamo a casa con grinta e voglia di riscatto, anche perchè veniamo da una partita non facile contro Scandicci. Ci aspetta un altro match impegnativo: Uyba ha giocatrici importanti e, come noi, vorrà riscattare le ultime sconfitte subite. Noi, come sempre, cercheremo di lottare su tutti i palloni e portare a casa dei punti importanti per la nostra classifica. Ci servirà il supporto del nostro grande pubblico che ci ha accompagnato in ogni partita con grande entusiasmo. Vi aspettiamo al PalaGeorge! ».

Leana Grozer (Laica Cioccolato Uyba)- « Ci aspetta un'altra partita importante e che non possiamo sottovalutare. Nonostante Brescia sia attualmente ultima in classifica siamo sicure che metterà in campo tutto per vincere. Abbiamo visto anche domenica scorsa con Firenze che non ci sono risultati scontati, ma ci stiamo allenando bene e sono fiduciosa in una buona prestazione ».

Granda Volley Cuneo - Savino Del Bene Scandicci

Granda Volley torna a giocare in casa e lo fa con una sfida tutta da vivere: le Gatte se la vedranno con la Savino Del Bene Scandicci! Si parte sabato 28 novembre alle 21 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su RAI Play e DAZN. Le Gatte sono reduci dalla sconfitta esterna contro Consolini, in cui i punti sono sfumati per un soffio, mentre l’obiettivo resta uscire dalla zona che scotta della classifica. Scandicci in vece si è ripresa dopo un momento complicato a inizio stagione, salendo al quinto posto dopo le vittorie con UYBA e Brescia.

EX: Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Linda Magnani a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025; Lise Van Hecke a Cuneo Granda Volley nel 2018/2019, 2019/2020

Masa Pucelj (Granda Volley Cuneo)- « Lo scorso anno abbiamo fatto una magia contro Scandicci e speriamo di poter ripetere una partita del genere. Daremo il massimo per riproporre quel tipo di magia. La cosa più importante è concentrarci sul nostro gioco, seguendo il piano gara che stiamo preparando. Dopodiché ognuna di noi dovrà dare il massimo, godendosi anche una partita bella da giocare ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Cuneo ha una squadra che, secondo me, può lottare ampiamente per la salvezza. Ha soluzioni in attacco e giocatrici che possono impensierire tutti, soprattutto giocando in casa: sappiamo che al Palasport di Cuneo non è mai semplice giocare e, di conseguenza, dovremo essere molto, molto attente, soprattutto nella fase break. In questa gara sarà molto importante che la squadra sia ordinata nelle situazioni di sistema e fuori sistema, perché Cuneo ha comunque soluzioni d'attacco molto interessanti. Noi dovremo essere belle ordinate nella fase break e, in attacco, essere più sciolte, soprattutto in alcune situazioni di cambio palla. Il nostro obiettivo è, come sempre, quello di dare continuità alle ultime due partite di campionato e cercare di portare a casa una vittoria. Sappiamo che Cuneo, come Brescia e come è stata anche la Consolini, è una squadra che ha le nostre stesse motivazioni per raggiungere l'obiettivo della vittoria. Di conseguenza, dovremo essere molto attente nell'arco di tutta la gara ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag Consolini Volley 1907

Dopo 3 settimane lontano dal Palaverde, la Prosecco DOC torna a casa per il campionato: l’11a giornata di LVF A1 Fineco mette di fronte alla formazione di coach Daniele Santarelli l’Omag Consolini Volley 1907. Wolosz e compagne arrivano al match contro le romagnole con 30 punti in classifica, prime a punteggio pieno. Le ospiti hanno centrato 3 vittorie nelle ultime tre gare, ora occupano l’8° posto con 12 punti. Sono 2 i precedenti della sfida, entrambi riferiti alla scorsa stagione con altrettanti successi gialloblù. Ex dell’incontro lato Pantere la schiacciatrice Anna Piovesan, mentre la centrale delle romagnole Margherita Brandi è un prodotto del vivaio dell’Imoco Next Gen e l’assistente Alessandro Mamprin è stato lo scout delle Pantere nella stagione 2025-26.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Anna Piovesan a San Giovanni In Marignano nel 2024/2025, 2025/2026; Margherita Brandi a Conegliano Imoco nel 2019/2020 - Allenatori: Alessandro Mamprin a Conegliano Imoco nel 2025/2026

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Veniamo da una sconfitta in Champions con una prestazione negativa. Con queste premesse, da una parte credo che alla squadra faccia bene tornare subito in campo al Palaverde per affrontare San Giovanni in campionato: non abbiamo tempo per pensare e torniamo in campo per disputare una partita da vincere, come tutte le altre. Dall’altra, però, mi sarebbe piaciuto lavorare su ciò che non ha funzionato giovedì contro Novara: faremo di necessità virtù, abbiamo due sedute in palestra per preparare la partita. Ci concentriamo soprattutto su di noi, senza perdere di vista il valore un avversario che arriva da un momento molto positivo. Aspettiamo il pubblico di casa, vogliamo reagire dopo la partita di giovedì e ci servirà il supporto dei nostri tifosi ».

Sara Panetoni (Omag Consolini Volley 1907)- « Arriviamo da tre vittorie consecutive e sicuramente questo ci dà morale e fiducia, ma siamo consapevoli che c'è ancora tanta strada da fare e tanto da lavorare. Per questo non prenderemo assolutamente sotto gamba la partita, ma allo stesso tempo non partiremo già sconfitte. Credo che per noi sarà una gara fondamentale, perché ci permetterà di confrontarci probabilmente con il livello più alto di questo campionato, contro quella che è la squadra più forte. Sarà un test molto importante, che ci potrà dare indicazioni utili non solo per le prossime partite, ma anche per il nostro percorso durante tutto il campionato ».

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Cerca conferme Il Bisonte Firenze, che dopo due trasferte consecutive, domenica alle 17 torna a giocare davanti ai propri tifosi al Pala BigMat, nella sfida contro la CBF Balducci HR Macerata valida per l’undicesima giornata della LVF A1 Fineco. Un altro scontro diretto per le bisontine, che dopo il ritorno alla vittoria di domenica scorsa a Biella contro l’UYBA, vogliono provare a ripetersi anche contro le marchigiane, attualmente dietro di un punto e di una posizione in classifica, e reduci da quattro ko di fila: coach Orefice non potrà contare sull’infortunata Lokhmanchuk, ma avrà a disposizione per la prima volta la nuova palleggiatrice Giulia Gennari, arrivata a inizio settimana per sostituire Jennifer Boldini.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Sara Caruso a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Alessia Mazzaro a Firenze nel 2023/2024



Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Macerata è una squadra molto ordinata, che gioca una pallavolo di qualità sia con i centrali che con i laterali: hanno un ottimo doppio cambio e tante soluzioni tattiche, grazie a tre schiacciatrici che ruotano spesso, in più Caforio copre moltissimo campo in ricezione e sta facendo veramente bene. Noi veniamo da una buona settimana, in cui inizialmente, considerando l’arrivo di Gennari, abbiamo lavorato per cercare di trovare il ritmo e i tempi di attacco: Giulia è molto disponibile e penso che si stia amalgamando bene sia con le ragazze che con lo staff. Difesa, copertura e contrattacco sono stati i fondamentali che contro Busto hanno fatto la differenza, ma sono stato chiaro con la squadra: a Biella probabilmente è scattata quella famosa scintilla che aspettavamo, ma adesso sta a noi tenerla accesa, continuando a lavorare e spingendo ancora di più in allenamento, con ancora più fame. Sto vedendo un gruppo che sta maturando tanto, e che sta capendo come convivere e lavorare con i propri limiti in questo altissimo livello di gioco, esaltando in parallelo i tanti punti di forza che ogni giocatrice possiede: domenica dovremo avere un approccio lucido e seguire il piano gara, in più ci servirà tanta lucidità nei momenti difficili ».

Alessia Mazzaro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una partita sicuramente impegnativa contro Firenze. Affronteremo una squadra con tanta grinta e voglia di vincere, che arriva da un periodo difficile ma anche da un successo importante. Inoltre, hanno inserito una nuova giocatrice in cabina di regia, quindi dovremo essere brave a capire anche durante la partita quale sestetto scenderà in campo e come si svilupperà il loro gioco. Da parte nostra, abbiamo spinto tantissimo in settimana e abbiamo grande voglia di mettere in campo con determinazione tutto quello su cui stiamo lavorando ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Rossi Alessandro, Faia Riccardo

Sabato 28 novembre 2026, ore 21.00

Granda Volley Cuneo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Serafin Denis, Brancati Rocco

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Luciani Ubaldo, Piana Rossella

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Laica Cioccolato Uyba Arbitri: Curto Giuseppe, Giglio Anthony

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag Consolini Volley 1907 Arbitri: Nava Stefano, Goitre Mauro

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Clemente Andrea

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - ChorusLife Volley Bergamo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Lot Dominga



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 30, Numia Vero Volley Milano 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23, Savino Del Bene Scandicci 20, ChorusLife Volley Bergamo 17, Igor Gorgonzola Novara 16, Omag Consolini Volley 1907 12, Cda Volley Talmassons Fvg 12, Laica Cioccolato Uyba 8, Il Bisonte Firenze 7, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Granda Volley Cuneo 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3.