A Novara torna Bernardi, esonerato Barbolini
Dopo la sconfitta interna nel derby con Chieri la società azzurra ha deciso di cambiare la guida tecnica e di richiamare l'allenatore che è stato sulla panchina azzurra dal 2023 al termine dell'ultima stagione
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NOVARA- La traumatica e pesante sconfitta nel derby contro Chieri di sabato sera ha portato l'Igor Gorgonzola Novara a prendere una drastica, e per molti versi sorprendente, decisione. Massimo Barbolini, tecnico a lungo inseguito in estate quando era impegnato come vice Velasco in nazionale, è stato rimosso dall'incarico di primo allenatore. Al suo posto è stato richiamato Lorenzo Bernardi, che ha guidato il team dal 2023 al termine della scorsa stagione, ancora sotto contratto con il club azzurro.
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