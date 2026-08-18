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Giochi del Mediterraneo: scelte le 13 azzurre

Il tecnico della nazionale B femminile, Carlo Parisi, dopo un lungo periodo di preparazione ha diramato la lista delle convocate. L'Italia esordirà nella competizione giovedì 20 agosto alle ore 18.00 al PalaVentura di Lecce contro la Bosnia ed Erzegovina
2 min
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Giochi del Mediterraneo: scelte le 13 azzurre

ROMA-Il Commissario Tecnico Carlo Parisi ha scelto le 13 giocatrici della nazionale B femminile che rappresenterà l'Italia agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il CT ha fatto le sue scelte dopo il percorso di preparazione che le azzurre hanno sostenuto nelle ultime settimane.

L’Italia farà il proprio debutto giovedì 20 agosto alle ore 18 al PalaVentura di Lecce contro la Bosnia ed Erzegovina. Dopo la gara inaugurale, la Nazionale si trasferirà a Taranto, dove al PalaMazzola affronterà l’Egitto lunedì 24 agosto (ore 17) e la Serbia mercoledì 26 agosto (ore 20). Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto si disputeranno le finali che assegneranno le medaglie.

Le 13 azzurre convocate

Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola

Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase

Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini

Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa

Liberi: Ilenia Moro (C)

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Carlo Parisi

2° Allenatore: Massimo Bellano

Preparatore Atletico: Luca Rossini

Scoutman: Antonio D’Ambrosio

Medico: Francesca Conte

Fisioterapista: Marta Pedroli

Team Manager: Anna Ensabella

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