Giochi del Mediterraneo: scelte le 13 azzurre

ROMA-Il Commissario Tecnico Carlo Parisi ha scelto le 13 giocatrici della nazionale B femminile che rappresenterà l'Italia agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il CT ha fatto le sue scelte dopo il percorso di preparazione che le azzurre hanno sostenuto nelle ultime settimane.