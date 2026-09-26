Una Polonia travolgente è Campione d'Europa

MILANO- A salire sul tetto d'Europa è ancora una volta la Polonia. Terzo successo assoluto, secondo consecutivo dopo quello di Roma del 2023, per la squadra di Nikola Grbic che stasera in un Forum di Assago con più di 11.000 spettatori, ha superato la Francia di Andrea Giani con il punteggio di 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16), salgono sul gradino più alto del podio e bissano il successo del 2023 al PalaEur di Roma.