Una Polonia travolgente è Campione d'Europa
MILANO- A salire sul tetto d'Europa è ancora una volta la Polonia. Terzo successo assoluto, secondo consecutivo dopo quello di Roma del 2023, per la squadra di Nikola Grbic che stasera in un Forum di Assago con più di 11.000 spettatori, ha superato la Francia di Andrea Giani con il punteggio di 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16), salgono sul gradino più alto del podio e bissano il successo del 2023 al PalaEur di Roma.
La Finlandia conquista il terzo posto
Prima storica medaglia europea per la Finlandia. I ragazzi di coach Kunnari superano la Slovenia di Fabio Soli con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) e salgono sul gradino più basso del podio continentale. Per i biancoazzurri si tratta della prima medaglia in ventuno edizioni disputate. Il miglior risultato, fino ad oggi, era stato il quarto posto ottenuto nel 2007 in Russia con coach Olli Kunnari in campo; quando i finnici persero la finale 3°-4° contro la Serbia per 3 set a 1. In virtù di questa sconfitta, gli sloveni non riescono dunque a confermare la loro terza piazza europea (nel 2023 a Roma batterono la Francia in finale 3°-4°).
Il dream team di Eurovolley
OPPOSTO: Faure Théo (FRA)
PALLEGGIATORE: Brizard Antoine (FRA)
LIBERO: Popiwczak Jakub (POL)
CENTRALE: Lemanski Bartlomiej (POL)
CENTRALE: Jakubiczak Szymon (POL)
SCHIACCIATORE: Leon Wilfredo (POL)
SCHIACCIATORE: Marttila Nooa (FIN)
ALLENATORE: Grbic Nikola (POL)
MVP TORNEO: Leon Wilfredo (POL)
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