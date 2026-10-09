Michieletto e Trento insieme fino al 2029

TRENTO - Alessandro Michieletto si è legato alla Trentino Volley fino al 2029, prolungando, come in precedenza hanno fatto il libero Gabriele Laurenzano e il regista Riccardo Sbertoli, il suo rapporto con la società del presidente Macello Poli.

Il miglior giocatore del mondo! Il simbolo di quanto il Club gialloblù sia stato in grado di costruire con il lavoro quotidiano attraverso il proprio Settore Giovanile, continuerà a vestire la maglia Itas Trentino, mettendo al servizio della squadra tutta la sua classe cristallina, ma anche le sue indubbie qualità temperamentali e umane che lo hanno fatto apprezzare in senso assoluto a tutti gli appassionati di pallavolo. Senza distinzioni di tifo.

Le parole di Alessandro Michieletto

« Trentino Volley è casa mia e quando non vesto questa maglia o sono lontano dalla BTS Arena per un po’ di tempo ne sento la mancanza . Ho iniziato ad entrare in questo palazzetto quando ero piccolissimo, sono stato prima tifoso, poi giocatore delle giovanili e in seguito ho coronato il sogno di vestire la maglia della prima squadra, cercando di portare orgogliosamente sempre avanti la grande tradizione sportiva di questo Club. Trentino Volley è molto più di una Società di pallavolo per me, è una famiglia in cui si sta sempre bene: sono felicissimo di poter continuare a difendere questi colori ».

Le parole del presidente Marcello Poli

« Ogni volta che vediamo Alessandro scendere in campo siamo particolarmente fieri, non solo per essere riusciti a lanciare il miglior giocatore del Mondo ma anche per avergli permesso di inseguire i suoi sogni di atleta continuando a vestire la nostra maglia. Michieletto è uno di noi sin da bambino, ha visto Trentino Volley vincere tutto e ha messo la sua firma sul nuovo ciclo che tante soddisfazioni ci sta regalando in questi anni. Credo che qualsiasi Club al mondo lo vorrebbe fra le sue fila, ma nessun Club al mondo ai suoi occhi può essere come Trento. Proseguiamo insieme questa bellissima storia, che non è solo nostra: appartiene a tutta Trento e a tutto il Trentino ».